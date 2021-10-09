Guardian: «Игра в кальмара» — сериал раскрыл масштабы долгового кризиса в Южной Корее

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» бьёт рекорды по просмотрам на стриминговой платформе Netflix, сообщает The Guardian. В нём рассказывается о том, как люди с огромными долгами соревнуются друг с другом в кровавой гонке на выживание за большим денежным призом. При этом описанные в нём события во многом отражают ту действительность, в которой живут сейчас граждане Южной Кореи, отмечает британское издание.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» может стать одним из самых просматриваемых на стриминговой платформе Netflix. Мрачная антиутопическая драма приковала к экранам миллионы зрителей по всему миру. В ней люди с огромными долгами соревнуются друг с другом в кровавой гонке на выживание за призом в размере £28 млн. При этом события, описанные в сериале, во многом отражают ту действительность, в которой живут сейчас граждане Южной Кореи, отмечает британское издание.

Создатели «Игры в кальмара» показали, как неожиданное увольнение, неудачное капиталовложение или просто череда злоключений могут подтолкнуть людей к тому, чтобы обратиться к кредиторам, выдающим деньги под большие проценты, причём просто для того, чтобы свести концы с концами.

Закредитованность населения в Южной Корее в последние годы существенно выросла и теперь эквивалента 100% ВВП, продолжает издание. Такого показателя нет нигде в Азии. На этом фоне также увеличивается разница в доходах населения. Ситуацию усугубляют высокая безработица среди молодёжи и повышение цен на недвижимость, которая стала недоступной для большинства обычных рабочих. Количество людей с долговыми проблемами растёт по экспоненте.

Один из них — Цой, бывший инженер-программист, чьё падение в долговую яму было столь же стремительным, как и у персонажей сериала «Игра в кальмара». Часто работая сверхурочно, он подорвал своё здоровье, после чего решил вместе с женой скопить денег и открыть бар в родном городе. Они не планировали стать миллионерами. Цоя больше волновала возможность высыпаться.

Старт у их бизнеса был обнадёживающим, но он вскоре пал жертвой пандемии коронавируса. Из-за ограничений, принятых властями, количество клиентов у них существенно сократилось. У них не хватало денег на оплату аренды, из-за чего они стали оформлять кредиты в коммерческих банках, предоставляя свой дом в качестве залога, а потом начали брать деньги в залог, чтобы закрыть существующие кредиты.

«К этому моменту меня уже не волновало, насколько высокой будет ставка, — рассказал Цой. — Мне приходило большое количество звонков и текстовых сообщений с требованиями выплатить кредиты. Мы лишились покоя. Моя жена говорит, что слышала, как я бормотал о кредитных ставках во сне».

В отчаянной попытке выбраться из долговой ямы жена Цоя пошла работать в ресторан в другой части страны, а своих детей они отдали на воспитание бабушке и дедушке. Цой сказал, что многое слышал о сериале «Игра в Кальмара», но так и не смог его посмотреть: «Чтобы посмотреть его, нужно платить, и я не знаю никого, кто позволил бы мне воспользоваться своим аккаунтом на Neflix. В любом случае, зачем мне смотреть на толпу людей с огромными долгами? Я могу просто посмотреть в зеркало».