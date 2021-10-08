ORF: вечно молодой, вечно в форме — Путин стал заложником своего имиджа

Демонстрации здоровья и молодости издавна входят в репертуар средств для создания политического имиджа, сообщает ORF. Корни этой традиции уходят глубоко в историю США. Проблема в том, что, однажды призвав этого духа, изгнать его уже не получится и постаревшим главам государств приходится строить из себя молодых, как, например, главе Кремля Владимиру Путину и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

От силы интернета перейдём к демонстрациям силы, например, в стиле Владимира Путина. Российский президент очень часто показывает, что он силён и абсолютно здоров. Такие демонстрации издавна входят в репертуар средств для создания политического имиджа. Это знает и президент Турции Эрдоган. Но его недавняя демонстрация своей спортивной формы оказалась не столь убедительной.

Президент в эпицентре спортивного боя. Ну, по крайней мере, он сам так считает. Какой же Реджеп Тайип Эрдоган спортсмен! Он забросил мяч в корзину 25 раз, особо при этом не двигаясь. Это недавнее видео призвано продемонстрировать, что у него прекрасное состояние здоровья, и опровергнуть предположения о возможной болезни. И оно показывает, что этот президент — просто старый мужчина.

Уже годами ходят слухи по поводу состояния здоровья Эрдогана. Из раза в раз он засыпает на пресс-конференциях. Это последствие проблем со здоровьем? О, Боже, неужели политикам действительно всегда нужно быть здоровыми и находиться в лучшей физической форме? Этот вопрос мы задали политологу Петеру Фильцмайеру.

ПЕТЕР ФИЛЬЦМАЙЕР, политолог: Политики сами виноваты в том, что им приходится делать вид, что они молоды и находятся в форме. Волшебное заклинание — создание имиджа. После этого не удаётся изгнать духов, которых ты же и призвал. Нужно казаться молодым или по крайней мере хорошо сохранившимся. Ну а если и это не получается, то нужно напоминать, что ты когда-то был молодым и находился в хорошей форме.

Или вечно молодым и натренированным, как российский президент Владимир Путин. Дзюдо, рыбалка, хоккей, езда верхом — тот, кто претендует на власть, не должен показывать физическую слабость. Во время выступлений политиков 70 процентов успеха обеспечивает внешний вид, 20 процентов — мимика и жесты и только 10 процентов — политическое содержание.

ПЕТЕР ФИЛЬМАЙЕР: Корни этого, скорее всего, уходят в президентские выборы в США. Ведь там уже сотни лет друг с другом борются не только кандидаты, но и истории их жизней. Молодость и спорт — часть этой истории. Без этого никак.

И всё это началось не с Кеннеди. Всё было так же ещё в 1893 году. В то время демократ Гровер Кливленд хотел переизбраться на пост президента, но у него в ротовой полости обнаружили рак. Что же делать? Вот на этой яхте президент отправился на лодочную прогулку. Официально, чтобы расслабится. Но неофициально его сопровождали шесть хирургов, которые удалили ему на яхте опухоль, пять зубов и часть верхней челюсти. Рубец должна была скрыть борода. Никто не узнал о произошедшем, и Кливленд переизбрался.

Демонстрация же Эрдоганом своей спортивной формы превратилась для него в автогол. После публикации видео председатель левой партии Эркан Баш вызвал президента на баскетбольную дуэль и поставил условие: тот, кто проиграет, садится на самолёт и навсегда уезжает из страны.

Дата выхода в эфир 07 октября 2021 года.