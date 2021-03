В отличие от мировых лидеров выбрал другой подход — эксперт по моде NYT оценила фотосессии Путина

Фотосессии с участием политиков отличаются от съёмок обычных граждан — но когда дело касается российского президента Владимира Путина, это всегда нечто особенное, пишет на страницах The New York Times эксперт по моде и стилю Ванесса Фридман. По её мнению, редкий лидер мировой державы использует «постановочную рекламную фотосъёмку» с таким творческим рвением, как Путин.

Бывают рядовые фотосессии, бывают президентские — однако фотосъёмки российского лидера Владимира Путина всегда стоят в отдельном ряду. «Редко когда ещё лидер мировой державы использовал по максимуму постановочную рекламную фотосъёмку с таким творческим, хотя и шаблонным рвением, не просто подпитывая глобальное стремление к карикатуре на самого себя, но и фактически создавая её», — пишет в статье для The New York Times эксперт по стилю и глава раздела о моде Ванесса Фридман. По её мнению, и недавние съёмки Путина во время отдыха в тайге были подчинены этому же принципу.



«Возьмите, к примеру, его последнюю пропагандистскую вылазку, подготовленную Кремлём в то время, когда двусторонние отношения с Соединёнными Штатами заледенели», — отмечается в статье. На этой серии фотографий из заснеженной сибирской тайги российский президент не случайно изображён в «своей любимой обстановке» на лоне природы, поясняет автор: «На открытом воздухе, демонстрирующей его связь с природой, мужественную твёрдость и понимание страны. На просторах почти пустого ландшафта он занимает центральное место. По крайней мере, такова была идея».



На некоторых из недавних снимков Путин «пойман фотографом — как бы случайно! — серьёзным и несгибаемым за рулем выкрашенного камуфляжной краской вездехода, такого гигантского, что, кажется, ничто не смогло бы его остановить», отмечается в статье. На других кадрах из Сибири российский лидер «стоит по колено в снежном сугробе, одетый в стильную, но удобную куртку из овчины, такие же брюки и водолазку цвета слоновой кости с пронзительным взглядом в будущее», сообщает The New York Times.



Следующие фотографии иллюстрируют, как президент «спокойно идёт по шаткому мосту через замёрзшую реку» с министром обороны Сергеем Шойгу, который держится позади. А затем они вместе наслаждаются «пикником на открытом воздухе с сосисками и сырами», восседая за столом с белой скатертью на накрытых меховыми шкурами скамейках и поднимая металлические походные кружки. При этом и Путин, и Шойгу одеты в соответствующие дикой таёжной обстановке тёплые куртки и штаны из кожи и меха, отмечает автор.



Обычно мировые политические лидеры предпочитают более официальные фотографии, на которых они выглядят серьёзными и усердно работающими в офисе, говорится в статье. Например, бывший президент США Барак Обама часто позировал в офисе за своим рабочим столом, в рубашке с закатанными рукавами. А президент Франции Эммануэль Макрон даже выпустил видео, посвящённое подготовке к созданию своего официального портрета, которое иллюстрирует, как тщательно он расставляет различные «символические аксессуары» на своём столе перед началом фотосъёмки, пишет The New York Times.



Но в отличие от остальных, Путин всегда выбирал другой подход, где «делается акцент на физически активном действии, говорящем о старых стереотипах мужественности и силы, а не на мягкотелом перекладывании бумажек», подчёркивается в статье. Не говоря уже о постоянной демонстрации хорошего состояния здоровья и физической формы: «Тот подход, который позволяет вам оставаться работоспособным в офисе в течение длительного времени», — поясняет Фридман.



По её мнению, это уже превратилось в некий вид «абсурдистского искусства», привлекая внимание искусствоведов и модных критиков. Например, раньше Путина уже фотографировали в похожем костюме из овчины в 2010 году, поясняется в статье, «скачущим на лошади по сибирским снегам», а во время поездки в Арктику он «обнимал белого медведя». Огромную популярность получила и фотография Путина на мотоцикле в костюме из чёрной кожи — в итоге компания Matchless London даже назвала такую кожаную куртку в его честь, отмечает автор.



Кроме того, стали популярными и кадры с Путиным, который играет в хоккей и участвует в спортивных тренировках вместе с российской командой по дзюдо, говорится в статье. Формирование подобного «образа человека, способного на впечатляющие поступки», достигло апогея в 2017 году, когда российский президент не раз был сфотографирован «с обнажённым торсом во время охоты, подводной охоты и других мужественных занятий на сибирских просторах», подчёркивает автор.



Однако в 2019 году Путин переключил внимание при формировании своего имиджа «на снимки, которые указывали на его связь с землёй, а не на доминирование над ней», считает модный эксперт. «Тогда он позировал, мирно сидя в поле с букетом полевых цветов в руках, которые, по-видимому, сорвал сам, или полулёжа на вершине каменистой горы. При этом он оставался в костюме оливково-зелёных оттенков, напоминавшим камуфляж. Но неявное послание было по-прежнему жёстким», — пишет Фридман.



По её мнению, и новые фотографии из Сибири «прочно вписываются в эту традицию». Их нельзя назвать тонкой работой, поскольку намеренное создание имиджа на этих кадрах «просто очевидно», и это иногда даже делает их поводом для популярных мемов в социальных сетях, говорится в статье. Но когда дело касается Путина, тонкость вряд ли следует считать его характерной чертой, заключает автор.