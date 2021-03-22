Sky News: Путин предстал в «гипермужественном» образе во время поездки в Сибирь

Президент России Владимир Путин вновь предстал в «гипермужественном» образе на фотографиях, сделанных в ходе поездки в Сибирь с министром обороны Сергеем Шойгу, передаёт Sky News. Как отмечает телеканал, выходные в Сибири политики провели на фоне «роста напряжённости в отношениях с США» из-за резонансного высказывания американского лидера Джо Байдена, который заявил, что считает Путина «убийцей».

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели выходные в Сибири, сообщает Sky News. В рамках поездки они на вездеходе ездили по тайге, принимали пищу на свежем воздухе, сидя на лавках, устланных шкурами, а также посетили мастерскую Шойгу, где он делает различные поделки из сухих деревьев.

Как отмечается на сайте телеканала, 68-летний российский лидер прежде неоднократно выставлял на всеобщее обозрение фото, на которых представал в «гипермужественном» образе.

Так, в январе 2018 года Путин принял участие в крещенских купаниях по случаю праздника Крещения Господня, окунувшись в прорубь при температуре воды всего 5 °С. В 2017 году президент России позировал без рубашки с рыбой в руках, пойманной в озере в Сибири. А в 2009 году появились изображения главы государства без рубашки верхом на лошади.

При этом, как отмечает Sky News, поездка Путина в Сибирь случилась на фоне «усиления напряжённости в отношениях с США» из-за высказывания президента Джо Байдена, который во время интервью на прошлой неделе утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского коллегу «убийцей». Байден также пообещал, что российский лидер «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы в США 2020 года.

В ответ Москва отозвала для консультаций посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, а Путин вспомнил детскую фразу «кто как обзывается, тот так и называется». Позже президент подчеркнул, что намерен продолжать сотрудничество с США, но только в том случае, если это в интересах России, а также предложил Байдену провести переговоры в ближайшие дни в прямом эфире. Байден, в свою очередь, допустил переговоры с Путиным «в какой-то момент».

«Президент Байден встретится с президентом Путиным, когда придёт нужное время. Президент Байден и президент Путин имеют различные взгляды на свои страны. Но они согласны в том, что мы должны продолжать искать способы работать вместе там, где это в наших взаимных интересах», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.