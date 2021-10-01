Insider: «отправляешь резюме в пустоту» — несмотря на нехватку рабочей силы, соискатели в США жалуются, что их игнорируют

СМИ и представители бизнеса в США бьют тревогу: на рынке труда кризис, не хватает рабочей силы. При этом десятки американцев, активно ищущих новую работу, пожаловались Insider, что работодатели никак не реагируют на их заявления. Отклика не находят даже резюме, казалось бы, по востребованным специальностям вроде управления цепочками поставок, с которыми многие компании сейчас испытывают серьёзные трудности.

У американца Тима Глазы впечатляющее резюме: он с отличием окончил вуз по специальности «Управление логистическими цепочками» и даже успел пройти стажировку в крупной компании, где, по его словам, «разрешил проблему на 13 миллионов долларов», пишет Insider. На протяжении прошедшего года Тим работал по контракту в корпорации Stellantis, занимающейся производством автомобилей.

Если верить сообщениям СМИ о рекордном числе рабочих мест и высоком спросе на экспертов в сфере цепей поставок, такие соискатели, как Глаза, должны быть нарасхват, да ещё и иметь возможность выбирать наиболее перспективных работодателей. Однако уже которую неделю после своего выпуска из вуза Тим подаёт заявки и чаще всего даже не получает ответа.

«Я не жду, что кто-либо из них мне ответит. Чувствую полную безнадёгу. Уже радуюсь, когда мне хоть что-то отвечают», — поделился Глаза с Insider.

Тим — один из десятков соискателей, которые пожаловались изданию, что работодатели массово игнорировали их заявления в течение прошедшего года. И это в период, когда руководители компаний по всей стране бьют тревогу относительно усугубляющегося кризиса на рынке труда.

«Просто отправляешь свои резюме в пустоту, и в ответ тебе ничего не приходит», — добавил Глаза.

Согласно опубликованному в феврале опросу сайта Indeed, освещающего вопросы трудоустройства, с начала пандемии в США 77% из 500 соискателей рассказали, что потенциальные работодатели им ничего не ответили. В Великобритании 86% респондентов заявили сайту для поиска работы Tribepad, что отсутствие ответа со стороны работодателя их расстроило, а 17% признались, что такая ситуация вогнала их депрессию.

Эндрю Данн — ещё один недавний выпускник американского вуза, который тоже специализируется на логистических цепочках и международном бизнесе. В тот же день, когда он беседовал с Insider, Эндрю отправил четыре новых заявления работодателям.

«Сидишь и думаешь: «Я не так, что ли, что-то делаю? Может, я какую-то мелочь упускаю?» Особенно когда подаёшь заявления на какие-нибудь позиции начального уровня. Это начальный уровень. Это именно моя специализация», — возмущается Данн. Пока он следит за качеством продукции в небольшой пивоварне за $14 в час — здесь, по его словам, ему недоплачивают, да и его навыкам и образованию применения не находят.

Кристинетт Диксон начала искать новую работу в мае 2020 года, когда под сокращение попал её отдел, занимающийся составлением тестов для медицинских экзаменов. К декабрю, когда основной экзамен, над которым она работала, отменили, сократили и саму Диксон. За прошедшие 10 месяцев она подала заявления на более чем 90 позиций. В отличие от Глазы и Данна, которые только начинают свои карьеры, Кристинетт уже успела поработать руководителем и реализовывала сложные проекты в сфере медицинского образования, но эта работа оказалась никому не нужной, когда сменились приоритеты.

«Меня это расстраивает. Боже, неужели то, чем я занималась, никому не нужно?» — рассказывает Диксон. Американка даже прошла переподготовку в сфере обеспечения разнообразия и инклюзивности, но работодатели автоматически отсеивают её резюме, потому что у неё нет необходимого пятилетнего стажа. И это несмотря на то, что она сама темнокожая и в течение четырёх лет руководила командой, состоящей из представителей разных этнических групп и культур. «У меня есть опыт. Но мне даже не дают шанса объяснить, что я умею», — говорит Кристинетт.

Устав от бесконечного поиска работы, Диксон решила реализовать свою давнюю мечту, которую она откладывала до выхода пенсию, и открыть собственный бизнес. «Я сама себя обеспечила работой. Я больше не могу ждать», — утверждает Кристинетт.