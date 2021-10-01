Insider: «отправляешь резюме в пустоту» — несмотря на нехватку рабочей силы, соискатели в США жалуются, что их игнорируют
У американца Тима Глазы впечатляющее резюме: он с отличием окончил вуз по специальности «Управление логистическими цепочками» и даже успел пройти стажировку в крупной компании, где, по его словам, «разрешил проблему на 13 миллионов долларов», пишет Insider. На протяжении прошедшего года Тим работал по контракту в корпорации Stellantis, занимающейся производством автомобилей.
Если верить сообщениям СМИ о рекордном числе рабочих мест и высоком спросе на экспертов в сфере цепей поставок, такие соискатели, как Глаза, должны быть нарасхват, да ещё и иметь возможность выбирать наиболее перспективных работодателей. Однако уже которую неделю после своего выпуска из вуза Тим подаёт заявки и чаще всего даже не получает ответа.
«Я не жду, что кто-либо из них мне ответит. Чувствую полную безнадёгу. Уже радуюсь, когда мне хоть что-то отвечают», — поделился Глаза с Insider.
Тим — один из десятков соискателей, которые пожаловались изданию, что работодатели массово игнорировали их заявления в течение прошедшего года. И это в период, когда руководители компаний по всей стране бьют тревогу относительно усугубляющегося кризиса на рынке труда.
«Просто отправляешь свои резюме в пустоту, и в ответ тебе ничего не приходит», — добавил Глаза.
Согласно опубликованному в феврале опросу сайта Indeed, освещающего вопросы трудоустройства, с начала пандемии в США 77% из 500 соискателей рассказали, что потенциальные работодатели им ничего не ответили. В Великобритании 86% респондентов заявили сайту для поиска работы Tribepad, что отсутствие ответа со стороны работодателя их расстроило, а 17% признались, что такая ситуация вогнала их депрессию.
Эндрю Данн — ещё один недавний выпускник американского вуза, который тоже специализируется на логистических цепочках и международном бизнесе. В тот же день, когда он беседовал с Insider, Эндрю отправил четыре новых заявления работодателям.
«Сидишь и думаешь: «Я не так, что ли, что-то делаю? Может, я какую-то мелочь упускаю?» Особенно когда подаёшь заявления на какие-нибудь позиции начального уровня. Это начальный уровень. Это именно моя специализация», — возмущается Данн. Пока он следит за качеством продукции в небольшой пивоварне за $14 в час — здесь, по его словам, ему недоплачивают, да и его навыкам и образованию применения не находят.
Кристинетт Диксон начала искать новую работу в мае 2020 года, когда под сокращение попал её отдел, занимающийся составлением тестов для медицинских экзаменов. К декабрю, когда основной экзамен, над которым она работала, отменили, сократили и саму Диксон. За прошедшие 10 месяцев она подала заявления на более чем 90 позиций. В отличие от Глазы и Данна, которые только начинают свои карьеры, Кристинетт уже успела поработать руководителем и реализовывала сложные проекты в сфере медицинского образования, но эта работа оказалась никому не нужной, когда сменились приоритеты.
«Меня это расстраивает. Боже, неужели то, чем я занималась, никому не нужно?» — рассказывает Диксон. Американка даже прошла переподготовку в сфере обеспечения разнообразия и инклюзивности, но работодатели автоматически отсеивают её резюме, потому что у неё нет необходимого пятилетнего стажа. И это несмотря на то, что она сама темнокожая и в течение четырёх лет руководила командой, состоящей из представителей разных этнических групп и культур. «У меня есть опыт. Но мне даже не дают шанса объяснить, что я умею», — говорит Кристинетт.
Устав от бесконечного поиска работы, Диксон решила реализовать свою давнюю мечту, которую она откладывала до выхода пенсию, и открыть собственный бизнес. «Я сама себя обеспечила работой. Я больше не могу ждать», — утверждает Кристинетт.
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