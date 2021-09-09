Fox News: офис подождёт — штамм «дельта» «вернёт» американцев на удалёнку, подтверждает эксперт

Сегодня многие американские работники впервые с начала пандемии возвращаются в офисы — но надолго ли? Разобраться в этом нам поможет Кэтрин Миншью, генеральный директор и сооснователь карьерного сайта The Muse, которая выходит с нами на связь.

Кэтрин, рады ли работники возвращению в офис?

КЭТРИН МИНШЬЮ, гендиректор и сооснователь The Muse: Знаете, картина получается неоднозначная. По нашим данным, на настоящий момент около 37 процентов людей категорически не хотят возвращаться в офис — они хотят сохранить полный удалённый режим. Вместе с тем доля людей, которые хотят часть времени работать в офисе, несколько больше — таких около 40 процентов, — а чуть более 22 процентов очень рады тому, что возвращаются к полноценной офисной работе.

Вообще наблюдать за тем, как на фоне возвращения компаний в физические офисы все эти различные точки зрения сталкиваются между собой, очень интересно.

В большинстве штатов продолжает стремительно распространяться штамм коронавируса «дельта». Насколько долго, на ваш взгляд, продлится это возвращение на рабочие места в таких условиях? Конечно, некоторые крупные корпорации решили отложить возвращение сотрудников как минимум до следующего года — но не кажется ли вам, что нас ждёт резкий разворот? Что люди выйдут на работу, а им через полтора месяца заявят: «Возвращайтесь по домам»?





КЭТРИН МИНШЬЮ: Да, всё так и будет, а в некоторых компаниях это уже и происходит. И это очень интересно, ведь, как вы отметили, целый ряд крупных корпораций, включая Amazon, Apple, Google и Uber, которые установили определённые сроки, а теперь их сдвинули на 22 января в связи с распространением варианта «дельта». Но это, конечно, в том числе и реакция на давление со стороны сотрудников. Мы ведь ежемесячно собираем данные о настроениях работников — и из-за «дельты» с каждым месяцем людей, которые заявляют, что не готовы возвращаться, становится всё больше.





Если говорить о самих компаниях, многие из них ориентируются на то, насколько важным они считают совместную работу сотрудников в офисе и насколько опасаются, что их работники начнут искать другие места, если им не пойдут навстречу. Так что многим управленцам теперь приходится жонглировать несколькими серьёзными проблемами и решать, возвращать ли людей в офис и на какой срок, то есть временное это будет возвращение или нет. И я согласна с тем, что многие работодатели будут ощущать давление сотрудников, желающих, чтобы руководство сменило курс, если обстановка в плане коронавируса будет сохраняться.

А как насчёт предпочтений по поколениям — чего хотят миллениалы или поколение Z?





КЭТРИН МИНШЬЮ: Это очень интересная тема — думаю, в некоторых случаях работодателям было бы проще, если бы существовали серьёзные, категорические различия между поколениями — то есть люди одного возраста хотели бы чего-то одного. Но чаще всего мы видим, что чем дольше человек идёт по профессиональному пути, тем выше вероятность, что у него есть хорошие условия для работы дома и налажена сеть знакомств, а потому ниже вероятность того, что ему не хватает офисной обстановки.





В свою очередь, многие сотрудники помоложе, в особенности представители поколения Z, а также миллениалы, которые только начинают строить карьеру, ещё только начинают, и они ещё считают, что им нужно создать какой-то фундамент, наладить связи и найти наставников; по этой причине, согласно нашим данным, они стремятся к офисной обстановке несколько чаще — но не каждый день. То есть этим людям больше нужна гибкость, и когда мы спрашиваем соискателей о том, какие они учитывают факторы, делая следующий шаг, то на первых строчках в опросниках регулярно возникает именно гибкость работодателя в плане рабочего места. Так что, как мне кажется, эта переменная из уравнения уже никуда не денется.

Кэтрин, большое вам спасибо за вашу экспертную оценку, мы очень её ценим. С нами была Кэтрин Миншью.