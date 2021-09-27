«Расслабился на природе» — Times об отпуске Путина в тайге

Комментируя кадры с недавнего отдыха Владимира Путина в Сибири, британская газета The Times предположила, что российский лидер «расслабился» во время отпуска на свежем воздухе в тайге. По словам издания, в последние годы образ президента постепенно меняется от «мачо», известного «экстремальными трюками», к любителю природы и походов.

Президент России Владимир Путин провёл несколько дней на отдыхе в Сибири вместе с министром обороны страны Сергеем Шойгу, пишет The Times. На фотографиях и видео с краткосрочного отпуска российского лидера видно, как он ловит щуку и гуляет по тайге.

Как отмечает издание, на опубликованных кадрах можно увидеть, как президент, одетый в тёмно-зелёную куртку и шляпу с широкими полями, готовится к ночёвке в палатке, где установлен необычный инфракрасный обогреватель в виде камина. «Это камин, да. Между прочим, он греет. Зря вы смеётесь», — обратился на видео Путин к зашедшему к нему в палатку Шойгу. «Хорошо придумали. Уютненько», — прокомментировал глава Минобороны.

По словам The Times, «Путин, по всей видимости, расслабился на природе». На одном из видео с отдыха президент, сидящий за рулём внедорожника, рассказал, как он вместе с Шойгу столкнулся со стаей крупных оленей — маралов. «Огромные маралы просто! Я таких ещё не видел. Хорошо, что в нас не въехали, чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной! Прыжки! Вот им на Олимпийских играх выступать, равных бы не было никого», — заметил лидер.

Кремль заявил, что отдых Путина состоялся в начале сентября, после того как глава страны побывал на экономическом форуме во Владивостоке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал называть точную локацию состоявшегося отпуска и отметил, что это был «обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее». Газета напоминает, что ранее Путин и Шойгу ездили на отдых в Республику Тува.

По мнению The Times, в характеристике российского президента образ любителя природы и походов постепенно заменил «образ мачо», с которым ассоциируются более ранние годы его президентства. Тогда больше внимания уделялось увлечению лидера боевыми искусствами и «экстремальным трюкам», вроде пилотирования истребителя. В течение последних 10 с лишним лет президент поразил тигра усыпляющим патроном, чтобы надеть на животное датчик GPS, стрелял в серого кита из арбалета, чтобы взять у него биопсию на анализ, и летал на мотодельтаплане со стаей журавлей, напоминает газета.

Также издание подчёркивает, что Шойгу — «один из самых преданных союзников Путина и иногда министра называют потенциальным преемником президента». Прежде чем занять пост главы Минобороны в 2012 году, Шойгу 20 лет руководил Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС).