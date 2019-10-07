India TV: в день рождения торту со свечками Путин предпочёл тайгу

В свой день рождения традиционным празднованиям Владимир Путин, один из самых влиятельных людей в мире, предпочёл прогулки по таёжным лесам, пишет India TV. В то время как раньше президент не раз отмечал свой праздник с коллегами и на работе, в этот раз он проводит время на природе с родными и близкими.

Президент России Владимир Путин «известен своим особенным отношением ко многим вещам», и празднование дней рождений — не исключение, пишет India TV. Так, своё 67-летие глава Кремля отмечает в таёжных лесах в Сибири.

Как сообщил заранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, лидер хочет провести свой день рождения с родными и близкими и насладиться осенней природой. Таким образом торту со свечками Путин предпочёл собирание грибов, комментирует ресурс.

India TV напоминает, что Владимир Путин занимает пост президента России с 2012 года, до этого он также руководил страной в период с 2000 по 2008 годы. По версии Forbes, российский лидер является вторым самым влиятельным человеком в мире — его государство входит в пятёрку постоянных членов Совбеза ООН, а также обладает одной из самых сильных армий.

Свои прошлые дни рождения Путин нередко проводил в компании коллег — бывших и действующих. К примеру, в прошлом году на праздник к российскому президенту приезжал экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, а ещё ранее глава Кремля отмечал свой день рождения с китайским лидером Си Цзиньпином.