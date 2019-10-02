CNN: Путин «потроллил» американцев, но тем не до шуток

Когда Владимира Путина спросили о вероятности вмешательства в грядущие американские выборы, он решил пошутить и ответил: «По секрету вам скажу: да. Обязательно будем это делать… Только никому не говорите». Однако, как отмечает корреспондент CNN, американцы вряд ли будут смеяться над такой шуткой, учитывая, к какому хаосу в США привела эта тема.
«Конечно, мы вмешаемся, только никому не говорите», — вот так пошутил российский президент Владимир Путин на форуме в Москве, когда его спросили о вероятности вмешательства в (американские. — ИноТВ) выборы в 2020 году. С нами на связь в прямом эфире из Москвы выходит корреспондент CNN Фред Пляйтген. Как это понимать?
ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Что ж, такое впечатление, что Владимир Путин хотел, так сказать, потроллить США своими заявлениями. Это явно была шутка, он так иронично сказал: «По секрету вам скажу: да. Обязательно будем это делать… Только никому не говорите».
Он, очевидно, хотел всё свести к шутке. Но только в США вряд ли посчитают, что шутка эта смешная, если мы вспомним, в какой продолжительный хаос эта тема вовлекла страну, и все последовавшие за выборами расследования. Для американцев всё это не слишком смешно.
Вообще во время панельной дискуссии в рамках «Российской энергетической недели» Владимир Путин сделал несколько интересных замечаний. Так, к примеру, Бекки, на фоне обсуждений в США возможного обнародования транскриптов со встреч и телефонных переговоров Трампа и Путина российского лидера спросили, не беспокоится ли он по этому поводу.
Президент напомнил, что он давно находится на государственной службе и ещё с «прежней жизни» — очевидно, он имел в виду то время, когда работал в российских спецслужбах, — привык считать, что все его разговоры в какой-то момент могут стать достоянием общественности. Так что российский лидер заявляет: если американцы хотят публиковать записи разговоров с его встреч с президентом Трампом, скажем, в Хельсинки, то пусть публикуют. Видно, по словам Владимира Путина, они сказали Белому дому, что там могут это опубликовать.
Ещё Владимир Путин сделал кое-что весьма примечательное: когда речь зашла о телефонном разговоре между президентом Трампом и украинским лидером Зеленским, он целиком и полностью встал на защиту президента Трампа и в резких выражениях высказался против процедуры импичмента. Вот его слова.
ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России:Уже начали процедуру импичмента. Сразу вспоминают Никсона. Никсон тогда, его команда подслушивала своих политических противников. Но здесь-то совсем другая сторона. Здесь Трампа подслушивали. Получается, какой-то сотрудник анонимный спецслужб выдал эту информацию. Из того, что мы знаем, я вообще не вижу ничего компрометирующего. Президент Трамп обратился к своему коллеге с просьбой расследовать возможные коррупционные сделки бывших сотрудников администрации.
ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН:То есть российский президент Владимир Путин защищает президента Трампа. И это интересно, ведь похоже, будто для этих речей в защиту Трампа он использует его же аргументы. Как мы можем видеть, в этом вопросе Владимир Путин во многом встаёт на сторону Трампа.
Это был Фред Пляйтген из Москвы. Приятно было с вами пообщаться, спасибо.
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