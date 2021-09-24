NRK: жители Норвегии ждут от нового правительства лучших отношений с Россией

Бизнесмены и обычные жители Норвегии, особенно в граничащих с Россией регионах, рассчитывают, что новое правительство во главе со Стёре сможет наладить добрососедские отношения. Однако эксперты и местные политики опасаются, что из-за трений между Россией и НАТО особого улучшения в ближайшее время ждать не приходится, сообщает NRK.

За последние восемь лет отношения с Россией стали заметно прохладнее, рассказала в интервью NRK Лена Норум Бергенг, председатель граничащей с Россией норвежской коммуны Сёр-Варангер. Однако она надеется, что работа нового правительства, которое возглавил Йонас Гар Стёре, положительно скажется на развитии добросососедских отношений с Россией.



По мнению Бергенг, это могло бы способствовать и возобновлению экспорта рыбы из коммуны. «Мы тогда сможем экспортировать её через границу в Стурскуге. Для нас, жителей восточного Финнмарка и особенно Сёр-Варангера, это будет значить очень много», — подчеркнула она.



Из-за западных санкций в отношении России также заметно сократился и спрос на норвежские морепродукты, отмечается в статье. По данным Innovation Norway, в результате ограничительных мер экспорт рыбы из Норвегии на российский рынок упал на 97% — хотя ранее Россия была одним из самых важных импортёров норвежской рыбы.



В целом норвежский экспорт в Россию с 2012 по 2019 год сократился более чем вдвое, подчёркивается в статье. По данным Innovation Norway, он снизился с 11 млрд до 5 млрд норвежских крон.



Председатель Норвежско-российской торговой палаты Ханс Кристиан Далль Нюгорд считает, что чисто с точки зрения внешней политики отношения с Россией сейчас не такие уж плохие, однако новый премьер-министр Стёре мог бы наладить более тесное деловое сотрудничество. Особенно это касается северо-западного региона России, поясняет Нюгорд: «Сегодня Норвегии там почти совсем не осталось. Особенно явственно это чувствуется в Мурманске, где до этого норвежские компании работали по 20-30 лет».



Ранее Стёре критиковал предыдущее правительство за то, что оно «слишком мало» делает для улучшения отношений с Россией, напоминает NRK. Однако эксперт по России из Норвежского института внешней политики (NUPI) Юлие Вильхельмсен сомневается в том, что, возглавив правительство, Стёре сам сможет улучшить отношения с Россией, если нынешяя геополитическая обстановка в целом не изменится.



«Затяжной конфликт между Россией и НАТО несколько затмевает все остальные области сотрудничества. И если вы попытаетесь оценить, сможет ли новое правительство добиться каких-то перемен в том, что касается курса политики безопасности Норвегии и нашей прочной связи с НАТО, то, скорее всего, вы придёте к ответу «нет», — заявила Вильхельмсен в интервью NRK.



По её мнению, из-за активного участия Норвегии в деятельности НАТО нет гарантий, что Россия согласится на более тесные дипломатические контакты. «Речь идёт прежде всего о большой политической игре, в которой Россия, США и ЕС являются ключевыми игроками», — пояснила Вильхельмсен.



Она считает, что в каком-то смысле Норвегия уже стала «воплощением НАТО» для Москвы: «Это устанавливает довольно жёсткие границы для того, как далеко может зайти сотрудничество наших двух стран, даже если и будут прикладывать усилия по его углублению в других сферах».



В то же время она рассчитывает, что Норвегия и Россия сохранят традиционное сотрудничество в таких сферах, как рыболовство, поисково-спасательные работы и ряде других. «Также не исключено, что умиротворяющим аспектом норвежской политики в отношении России может стать увеличение вложений в бизнес-сотрудничество двух наших стран, особенно на севере», — допускает эксперт.



Однако руководитель бизнес-ассоциации Orinor Гуро Брандсхауг настроена более оптимистично и надеется, что смена правительства будет способствовать налаживанию более тёплых отношений с восточным соседом и укреплению сотрудничества, особенно по северным районам. Но она также признаёт, что некоторые причины разногласий являются более устойчивыми и вряд ли исчезнут в ближайшее время.



«Политика санкций, например, никуда не денется в любом случае: её больше определяет Евросоюз и НАТО, а не Рабочая партия и Норвегия. Но всё равно интересно понаблюдать, как правительственная коалиция будет на нее влиять», — заключила Брандсхауг в интервью NRK.