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Independent: в ЕС предложили ввести единый разъём для зарядки смартфонов

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Еврокомиссия предложила ввести в ЕС единый стандарт разъёма USB-C для зарядных устройств смартфонов, планшетов, фотоаппаратов, портативных колонок и игровых приставок, передаёт The Independent. В Еврокомиссии отмечают, что руководствуются удобством потребителей и соображениями экологии.
Independent: в ЕС предложили ввести единый разъём для зарядки смартфонов
Reuters

Еврокомиссия предложила ввести в странах Евросоюза единый стандарт разъёма USB-C для зарядных устройств всех телефонов, что может существенно изменить индустрию смартфонов, сообщает The Independent. Предложение также касается планшетов, фотоаппаратов, портативных колонок и игровых приставок. 

В Еврокомиссии также предлагают продавать зарядки отдельно от самих гаджетов, для того чтобы у людей не накапливались лишние зарядные устройства, так как это вредно для экологии.
 
По словам исполнительного вице-президента Европейской комиссии по вопросам цифровой сферы Маргрете Вестагер, подобное решение вызвано тем, что компании не смогли найти решение самостоятельно.
 
«Европейские потребители уже давно разочарованы из-за несовместимых зарядных устройств, скапливающихся в их ящиках. Мы дали индустрии достаточно времени, чтобы найти собственные решения, а теперь настало время для законодательных действий по созданию единого зарядного устройства. Это важная победа для наших потребителей и окружающей среды, соответствующая нашим амбициям в области экологии и цифровых технологий», — приводит издание слова Вестагер.
 
Кроме того, предлагается принять обязательный стандарт быстрой зарядки для всех устройств, что запрещает производителям искусственно снижать скорость зарядки аккумулятора в случае использования зарядного устройства другого производителя.
 
Самой очевидной компанией, так и не перешедшей на универсальный стандарт зарядки, The Independent называет Apple. Американская корпорация продолжает использовать разъём Lightning, который будет запрещён в соответствии с новыми планами Еврокомиссии. В Apple настаивают, что регуляторы должны сосредоточиться на вилке, которая вставляется в розетку, чтобы люди могли использовать кабели везде.
 
В случае принятия директива должна быть включена в законодательства стран — членов ЕС, после чего требование станет обязательным. Представителям отрасли будет дано около года, чтобы подготовиться к введению нормы в действие.
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Independent Великобритания Европа
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