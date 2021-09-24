Independent: в ЕС предложили ввести единый разъём для зарядки смартфонов

Еврокомиссия предложила ввести в ЕС единый стандарт разъёма USB-C для зарядных устройств смартфонов, планшетов, фотоаппаратов, портативных колонок и игровых приставок, передаёт The Independent. В Еврокомиссии отмечают, что руководствуются удобством потребителей и соображениями экологии.

Еврокомиссия предложила ввести в странах Евросоюза единый стандарт разъёма USB-C для зарядных устройств всех телефонов, что может существенно изменить индустрию смартфонов, сообщает The Independent. Предложение также касается планшетов, фотоаппаратов, портативных колонок и игровых приставок.

В Еврокомиссии также предлагают продавать зарядки отдельно от самих гаджетов, для того чтобы у людей не накапливались лишние зарядные устройства, так как это вредно для экологии.



По словам исполнительного вице-президента Европейской комиссии по вопросам цифровой сферы Маргрете Вестагер, подобное решение вызвано тем, что компании не смогли найти решение самостоятельно.

«Европейские потребители уже давно разочарованы из-за несовместимых зарядных устройств, скапливающихся в их ящиках. Мы дали индустрии достаточно времени, чтобы найти собственные решения, а теперь настало время для законодательных действий по созданию единого зарядного устройства. Это важная победа для наших потребителей и окружающей среды, соответствующая нашим амбициям в области экологии и цифровых технологий», — приводит издание слова Вестагер.

Кроме того, предлагается принять обязательный стандарт быстрой зарядки для всех устройств, что запрещает производителям искусственно снижать скорость зарядки аккумулятора в случае использования зарядного устройства другого производителя.

Самой очевидной компанией, так и не перешедшей на универсальный стандарт зарядки, The Independent называет Apple. Американская корпорация продолжает использовать разъём Lightning, который будет запрещён в соответствии с новыми планами Еврокомиссии. В Apple настаивают, что регуляторы должны сосредоточиться на вилке, которая вставляется в розетку, чтобы люди могли использовать кабели везде.

В случае принятия директива должна быть включена в законодательства стран — членов ЕС, после чего требование станет обязательным. Представителям отрасли будет дано около года, чтобы подготовиться к введению нормы в действие.