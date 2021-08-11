Le Figaro: дефицит полупроводников грозит миру ростом цен на электронику

Беспрецедентный спрос на полупроводники для производства микросхем во всём мире уже приводит к дефициту электронных компонентов для потребительских товаров, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, с полок магазинов начинают исчезать телевизоры и другая техника. В перспективе нехватка комплектующих может обернуться ростом цен на электронику, предупреждает газета.

Ещё никогда в мире не было такого спроса на полупроводники, как сейчас, пишет Le Figaro. В этом году их мировое производство достигнет оборота в $527 млрд, что на 19,7 % больше, чем в прошлом году, сообщает издание со ссылкой на данные статистического агентства World Semiconductor Trade Statistics (WSTS). «Бум микросхем» привёл к серьёзному дефициту в некоторых секторах экономики.

До сих пор производители электроники справлялись относительно хорошо: в прошлом году они сохранили количество заказов и ожидали дальнейшего роста, однако реалии индустрии, испытывающей трудности, постепенно догоняют их, констатирует газета.

Несмотря на то что производители электронных компонентов объявили об открытии новых производственных мощностей, для их запуска потребуется ещё несколько месяцев или даже один-два года, подчёркивает издание. Генеральный директор Intel предупредил, что «возврата к нормальной жизни», вероятно, не стоит ждать раньше 2023 года. При этом все игроки отрасли согласны, что спрос на электронное оборудование останется высоким в ближайшие несколько лет, что требует роста производства микросхем карт памяти, видеокарт и других компонентов. Что касается автопроизводителей, они усвоили урок: они обеспечили выполнение своих заказов на полупроводники, отчасти конкурируя с гигантами в сфере бытовой электроники.

Напряжённость достигла такого уровня, что стоит опасаться повышения цен на электронные товары, пишет газета. Тем более что они, как и многие другие отрасли, пострадали от резкого роста цен на другие сырьевые товары, такие как алюминий и пластик пластмассы. Подорожание грозит даже таре, пишет газета. Кроме того, из-за увеличения стоимости доставки следует опасаться перебоев в снабжении.

Некоторых категорий товаров уже не хватает на полках магазинов: речь идёт, в частности, о самых маленьких телевизорах, ставших жертвами настоящего «эффекта домино». Производители светодиодных плёнок — незаменимых элементов для телеэкранов и мониторов ПК — не смогли обеспечить полноценное производство своей продукции, что отразилось на телевизорах, ещё больше усложнив повседневную жизнь сектора, поясняет Le Figaro.

Производители полупроводников и сами сталкиваются с нехваткой сырья, пишет газета. Подложка — часть платы, на которой размещаются электронные элементы — в дефиците. Чтобы справиться с этим, Intel объявила о перепрофилировании одного из своих научно-исследовательских и конструкторских бюро на производство этого элемента. Этот шаг показателен и свидетельствует о необходимости адаптироваться к постоянно меняющемуся контексту, полагает издание. Но этого будет недостаточно, чтобы избежать сбоев в поставках, предупреждает газета.

Ситуация осложняется положением в сфере здравоохранения: если работа новых заводов по производству полупроводников будет остановлена из-за COVID-19, проблемы с поставками быстро вернутся к уровню конца 2020 года, прогнозирует газета.