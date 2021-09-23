Euronews: любители пошуметь останутся без машины — в Бельгии решили активно бороться с «акустическим загрязнением»

По данным ВОЗ, 113 миллионов человек в Европе страдают от «акустического загрязнения», когда круглые сутки до них долетают громкие звуки, превышающие 55 децибелов. Это вызывает не только нарушение сна, но и потерю слуха, звон в ушах и болезни сердца, предупреждают эксперты. Мэр Гента на северо-западе Бельгии решил принять свои меры и даже на время конфисковать автомобили у нарушителей, чтобы они одумались, передаёт Euronews.

Тишину в жилом районе недалеко от центра Брюсселя постоянно нарушают то мотоциклы без глушителей, то ускоряющиеся автомобили, то пролетающие лайнеры, то смотрящие по телевизору футбол болельщики... К этому шуму никак не привыкнут местные жители, в том числе Салли.



САЛЛИ, жительница Брюсселя: Иногда я просыпаюсь посреди ночи в панике. Стресс долго не проходит, я беспокоюсь о своих детях. Часто я звоню в полицию — но это для неё не приоритет, к сожалению для нас.



По данным ВОЗ, 113 миллионов человек в Европе подвержены «акустическому загрязнению» — до них днём и ночью доходят от дорог звуки, превышающие 55 децибелов. Это вызывает не только нарушение сна, но и потерю слуха, звон в ушах и болезни сердца.



Экстренные служжбы порой без нужды включают сирены. Сотрудник организации «Еврогорода» считает важным обновлять законы ЕС по борьбе с таким загрязнением окружающей среды.



ХИЗЕР БРУКС, член организации «Еврогорода»: Всемирная организация здравоохранения в 2018 году установила новые пределы для шума и определила допустимый уровень воздействия от него. Теперь нам нужна исправленная директива по шуму!



Корреспондент Euronews Мейв Макмахон передаёт из Гента:



МЕЙВ МАКМАХОН, корреспондент Euronews: Власти этого города на северо-западе Бельгии приняли собственные меры: у водителей, которые нарушают ограничения по уровню шума, конфискуют машины — как минимум на трое суток, причём они должны оплачивать буксировку и стоянку. Эта инициатива местного мэра Матиаса де Клерка стала ответом на протесты местных жителей.



МАТИАС ДЕ КЛЕРК, мэр Гента: Я не имею ничего против того, чтобы вы водили автомобиль! Но вы должны это делать как можно тише и не терроризировать людей, особенно ночью. Ведь очень важно, чтобы наши граждане могли хорошо спать.



Тем временем готовится петиция в городской парламент Брюсселя. В ней говорится, что так называемые умные дороги, которые со следующего года будут направлять транспорт прямо в центр, будут способствовать усилению в городе шума.



Дата выхода в эфир 22 сентября 2021 года.