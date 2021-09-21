N-TV: цены на макароны растут из-за глобальных изменений климата

Цена на макароны в ФРГ резко растёт из-за неурожаев пшеницы, вызванных глобальными изменениями климата, пишет N-TV. В этом году в Европе и Америке были долгие засушливые периоды, что уничтожило почти половину урожая пшеницы. Между тем, спагетти, изготавливаемые из пшеницы, являются одним из самых популярных продовольственных товаров в Германии.
Летом цены на продукты в Германии заметно подросли, пишет N-TV. Особенно сильно выросла стоимость одного из основных продовольственных товаров — спагетти. Причина заключается в резком росте цен на твёрдую пшеницу, отмечает издание.
По словам представителя немецкого объединения мукомольной промышленности Гидо Джеремиаса, в 2021 году цены на твёрдую пшеницу почти утроились из-за недостаточных урожаев.
Как отмечает издание, на рынок зерновых культур сильно повлияли капризы погоды. В отличие от мягкой пшеницы, твёрдая пшеница сильно зависит от атмосферных условий. В этом году в Европе были долгие засушливые и жаркие периоды, которые сменялись сильными осадками. Из-за этого возрастала вероятность заплесневения. Как отметил Джеремиас, этот год наглядно показал, что мы живём в эпоху глобальных изменений климата.
Урожай пшеницы резко снизился не только в Европе, пишет N-TV. В Канаде засуха уничтожила половину урожая: большой урон был нанесён и пшеничным урожаям в США. Таким образом, в этом году мировой урожай пшеницы упал до минимума за последние 20 лет.
Между тем, спагетти — продукт, для изготовления которого требуется твёрдая пшеница, — является очень популярным продовольственным товаром среди немцев, отмечает издание. Согласно статистике, в 2020 году потребление спагетти в Германии составило 9,5 кг. У более половины потребителей спагетти к столу подают минимум раз в неделю. Как пишет N-TV, пока никто точно не может предсказать, на какой отметке замрут цены на один из любимых немецких продуктов.
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