France 3: во Франции весенние заморозки привели к худшему со Второй мировой войны урожаю груш и яблок

Французские фермеры подсчитывают убытки: резкое весеннее похолодание привело к неурожаю яблок и груш по всей стране, передаёт France 3. Объём производства груш сократился в два раза, а среди яблок особенно пострадал сорт «Пинк Леди», который пользуется популярностью у покупателей во Франции.

Обычно в это время года у Фредерика Пакори нет ни одной свободной минуты: в разгаре сбор урожая груш. Однако на этот раз только два из этих деревьев плодоносили, что поставило под угрозу его урожай груш.

ФРЕДЕРИК ПАКОРИ, производитель груш на ферме Гримо (департамент Орн): В этом году весной было так холодно, что те немногие цветы, что появились, не принесли плодов. Так что (на деревьях. — ИноТВ) вообще ничего нет.

Садовод такого почти никогда с таким не сталкивался.

ФРЕДЕРИК ПАКОРИ: Я уже как-никак 30 лет выращиваю груши. Это четвёртый раз, когда у нас нет груш, но мне кажется, что в этот четвёртый раз у нас их меньше всего (смеётся).

В этом году во Франции производство груш сократилось в два раза — худший неурожай со Второй мировой войны. С яблоками дела также обстоят не лучше. Производитель из департамента Шер отмечает, что весной некоторые сорта пострадали (от заморозков. — ИноТВ), и среди них — один из самых популярных среди французов.

ПАСКАЛЬ КЛАВЬЕ, садовод: «Пинк леди» — это элита французского сельского хозяйства. Этот сорт яблок приносит самую большую прибыль и добавленную стоимость фермерских хозяйств. Действительно, он цветёт немного раньше, чем остальные, и серьёзно пострадал из-за похолодания.

В результате объём производства значительно сократился, а качество фруктов сильно ухудшилось.

ПЬЕР-МАРИ ЛАГОГ, председатель кооператива La Martinoise (департамент Шер): Объём нашей продукции предположительно сократится на 30—40%, а также мы несём значительные потери в качестве из-за дефектов на фруктах, которые нельзя будет продать в свежем виде и которые отправятся на обработку.

В этом году производство груш сократилось на 300 тыс. тонн по сравнению с возможностями всех садовых хозяйств Франции.