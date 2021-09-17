Times: Китай запустит ядерный реактор, способный совершить революцию в атомной энергетике

В сентябре китайские учёные в районе пустыни Гоби запустят опытный ядерный реактор, который будет работать на ториевом топливе вместо урана. Первыми такой проект начали американцы, но в 1960-е свернули его. По словам The Times, если эксперимент пройдёт успешно, он в корне может изменить атомную энергетику, сделав её более экологичной и безопасной.

В этом месяце Китай должен запустить экспериментальный ядерный реактор, который может «совершить революцию» в атомной энергетике, пишет The Times.

Вместо традиционного урана новый реактор будет работать на ториевом топливе. Если всё получится, изобретение может сделать атомную индустриию более экологичной и безопасной, а также помочь КНР сократить выбросы углеродного газа. Для охлаждения в новой разработке будет использоваться не вода, а солевой расплав, а отходы от такого реактора будут менее токсичными, с более коротким периодом полураспада.

Как отмечает издание, экспериментальная версия аппарата будет небольшой — 3 м в высоту и 2,5 м в ширину. Опытный реактор будет вырабатывать всего 2 МВт тепловой энергии, которой должно хватить для питания 1000 домов. По планам китайских властей, если эксперимент пройдёт успешно, будет создана система таких маленьких ториевых реакторов мощностью до 100 МВт, которые смогут обеспечить энергией сотни тысяч домов.

Для сравнения — угольная промышленность КНР на данный момент вырабатывает порядка 1050 ГВт, а к 2030 году, по оценкам Китайского совета по электроэнергетике, этот показатель вырастет до 1300 ГВт.

Поскольку для охлаждения ториевых реакторов не нужна вода, их можно строить в пустынных регионах, вдали от крупных населённых пунктов. Новая разработка может помочь председателю Си Цзиньпину реализовать цель по достижению нейтральных показателей выбросов углерода к 2060 году.

По словам физика и доцента австралийского Университета Кэртина Найджела Маркса, китайцы, по сути, продолжили исследовательскую программу, «которую в США законсервировали ещё в 60-е». «Кто знает, может, в других обстоятельствах и с другой экономикой у них что-то и выйдет», — прокомментировал эксперт. Он объяснил, что при зарождении атомной энергетики учёные предпочли уран другим материалам, потому что он был проще в использовании.

Эксперт по ядерным материалам из Бангорского университета в британском Уэльсе Саймон Миддлбёрг в комментарии журналу Nature дал понять, что он в предвкушении эксперимента: «Мы узнаем так много данных. Если бы меня пустили, я бы первым рейсом туда вылетел».

Как напоминает The Times, американские учёные построили первый ториевый реактор в 40-х годах в Ок-Риджской национальной лаборатории. Но в период холодный войны проект поставили на паузу, а в 1969 году реактор и вовсе закрыли.

Китай пытался работать с торием в 70-е, но исследования мало продвинулись из-за «ограничений в уровне его технологического, промышленного и экономического развития» в ту эпоху. Работу над программой возобновили лишь в 2011 году, когда Китайской академии наук поручили создать технологию, позволяющую вырабатывать энергию более экологичным и безопасным методом. В 2017 году учреждение подписало с северо-восточной провинцией Ганьсу соглашение о строительстве ториевого реактора на её территории — в городе Увэй, на границе с пустыней Гоби.

«Мир уже более полувека мечтает задействовать ториевые ресурсы», — отметил научный руководитель проекта Цзян Мяньчэн.

Издание обращает внимание, что инициатива уже успела навлечь на себя определённую долю критики. В 2018 году местные власти пригласили даосских священников, чтобы те помолились за успех проекта во время церемонии закладки фундамента. Государственные СМИ присутствие представителей духовенства сочли «абсурдным», а Китайская академия наук впоследствии выступила с заявлением, в котором признала, что «мероприятие противоречило духу науки».

Строительство реактора должно было завершиться ещё в прошлом году, но из-за пандемии процесс затянулся.