Guardian: политические распри превратили калифорнийский пляж в хранилище ядерных отходов

На пляже Сан-Онофре, который ежегодно посещает 2 млн. человек, расположено хранилище с потенциально опасными для окружающей среды ядерными отходами. Их дальнейшая судьба остаётся неопределённой, поскольку из-за политических разногласий власти США на протяжении многих лет не могут одобрить место постоянного хранения подобных опасных материалов, пишет The Guardian.

Более 2 млн. посетителей ежегодно посещают пляж Сан-Онофре в Калифорнии. Этот «сказочный кусочек побережья» к северу от Сан-Диего, расположенный напротив одной из крупнейших баз морской пехоты в США и древнего индейского святилища, пользуется популярностью среди сёрфингистов и даже был воспет группой Beach Boys в песне Surfin’ USA, пишет The Guardian.

Но за этой атмосферой и великолепными закатами скрывается потенциальная угроза: под землёй здесь хранится 3,6 млн. фунтов ядерных отходов от нескольких реакторов, остановленных почти десять лет назад. В результате политического тупика их положение оказалось неопределённым и уязвимым перед такими угрозами, как коррозия, землетрясения и повышение уровня моря, отмечает издание.

Реакторы Сан-Онофре — лишь часть из десятков тех, что постепенно выводятся из эксплуатации в США. Но, по мнению экспертов, они лучше всего отражают неопределённое будущее ядерной энергетики. «На самом деле, это комбинация провалов», — считает Грегори Яцко, который возглавлял Комиссию по ядерному регулированию США (NRC) и курировал ситуацию в Сан-Онофре с 2009 по 2012 год.

Отходы, о которых идёт речь в статье, являются побочными продуктами АЭС Сан-Онофре (SONGS). Основным владелец её трёх ядерных реакторов является компания Southern California Edison (SCE). Федеральные органы неоднократно уличали SCE в нарушении безопасности. Но утечка небольшого количества радиации из нового парогенератора в январе 2012 года стала самой серьёзной проблемой для компании.

Последующий отчёт генерального инспектора NRC показал, что федеральные инспекторы не обратили внимания на тревожные факторы ещё в 2009 году, и что SCE заменила свои собственные парогенераторы без надлежащего разрешения. Компания пыталась решить проблему, но в 2013-ом закрыла АЭС.

После остановки реакторов активисты думали, что они одержали победу. Но затем стало ясно, что произведенные АЭС ядерные отходы никуда не денутся. Дело в том, что в 2002 году Джордж Буш утвердил Юкка-Маунтин, участок примерно в 100 милях от Лас-Вегаса, в качестве постоянного подземного хранилища ядерных отходов. Но в 2010-м администрация Обамы отказалась от спорного проекта, поясняет издание.

Из-за отсутствия специального одобренного правительством места для хранения отходов в 2015-м прибрежная комиссия Калифорнии одобрила строительство установки в Сан-Онофре, где опасные вещества должны оставаться до 2035 года. В августе 2020-го рабочие завершили многолетний процесс захоронения, погрузив последний из 73 контейнеров с отходами в бетонное хранилище.

Сан-Онофре — не единственный пример. По мере того, как закрывается всё больше ядерных объектов, сообщества во всех уголках США сталкиваются с проблемами «оставленных отходов». По данным Министерства энергетики страны, отработавшее топливо хранится на 76 реакторных площадках в 34 штатах.

Вопрос о будущем этих запасов является второстепенным для NRC, заявляет ещё одна бывшая руководительница комиссии Эллисон Макфарлейн. «К сожалению, это не было важной темой в NRC, — признаёт она. — В атомной отрасли в целом окончанию ядерного цикла уделяется очень мало внимания. Так что разговоры о нём никогда не доходят до: «О, это очень важный вопрос, мы должны что-то делать».

Отходы захоронены примерно в 100 футах от береговой линии, вдоль шоссе I-5, одной из самых оживленных магистралей страны. Кроме того, неподалёку находится пара разломов, которые, по мнению экспертов, могут вызвать землетрясение силой 7,4 балла.

Ещё одна потенциальная проблема — коррозия. Давая добро на проект в 2015 году, региональные власти отмечали, что это место может оказать серьёзное негативное влияние на окружающую среду в будущем, в том числе на доступ к побережью и морскую фауну, подчёркивает издание.

Кроме того, опасения вызывает надзор правительственных органов за хранилищем. Сразу после закрытия АЭС Сан-Онофре SCE начала добиваться освобождения от правил NRC по эксплуатации атомных станций. Компания запросила и получила разрешение ослабить правила на месте хранения отходов, в том числе касающиеся ведения учёта, планов аварийных радиационных ситуаций для реакторов, зон аварийного планирования и укомплектования персоналом на площадке, обращает внимание The Guardian.

«В целом, это не очень хорошая практика, — рассуждает бывший председатель NRC Яцко. — Если NRC делает исключения, то это означает, что что-то не так с правилами. Либо NRC считает правила неэффективными и бесполезными, либо NRC не придерживает тех принципов, которых она должна придерживаться».

«Проблема в том, что NRC просто не выполняет свою работу надзорного органа. Фактически она позволила отрасли определить условия, при которых этот материал временно хранится по всей стране», — соглашается контр-адмирал в отставке Лен Геринг, который получил президентская награду за лидерство в федеральном управлении энергетикой от президента Джорджа Буша в 2005 году.

Между тем в Сан-Онофре произошли две критические ситуации, которые вызвали гнев активистов и горожан. В 2018 году рабочие обнаружили незакреплённое оборудование в одном из контейнеров. В итоге работы пришлось остановить на 10 дней, чтобы убедиться, что ошибка не представляет угрозы для населения. Во время второго чрезвычайного происшествия, случившегося несколько месяцев спустя, контейнер, заполненный радиоактивными отходами, при погружении в землю едва не упал с высоты в 18 футов. Примечательно, что второй инцидент какое-то время скрывался от общественности, пока не был озвучен на одном из общественных мероприятий.

После этого NRC оштрафовала SCE за то, что она не предоставила оборудование для защиты контейнера от падения и своевременно не уведомила комиссию о случившемся. В служебной записке представители федеральной организации сообщили компании, что «обеспокоены очевидными недостатками» в надзоре за хранилищем. В итоге SCE выплатила $116 тыс., но получила разрешение продолжить погрузку контейнеров в течение одного года.

Ещё один повод для беспокойства дал генеральный директор производителя контейнеров Holtec Крис Сингх. «Ремонтировать контейнер, если он был повреждён, непрактично», — заявил бизнесмен на собрании местного сообщества в 2014 году.

Согласно плану, утверждённому прибрежной комиссией Калифорнии в июле 2020 года, SCE должна проверять два из 73 захоронённых контейнеров каждые пять лет, а тестовый контейнер — каждые два с половиной года, начиная с 2024-го. Но критики говорят, что они не уверены в надёжности компании с учётом её послужного списка.

Вместе с тем некоторые эксперты призывают не сгущать краски. Эл Бейтс, менеджер по вопросам регулирования в Сан-Онофре, признаёт, что существует вероятность того, что в регионе могут произойти инциденты, «созданные человеком или матерью-природой». Но он уверен: даже они незначительно повлияют на общественную безопасность.

«Действительно, это высокоактивные ядерные отходы. Но технологии, которые мы используем, чрезвычайно надёжны для любых возможных сценариев », — говорит он, добавляя, что исключения SCE из правил NRC не защищает компанию от общественного контроля.

«У нас нет стремления что-либо скрыть. Более того, если вы хотите потерять работу в атомной энергетике, то постарайтесь что-нибудь утаить… и вы больше никогда не будете работать в атомной энергетике», -— заявляет Рэндалл Гранаас, старший инженер-ядерщик в Сан-Онофре.

Пресс-секретарь SONGS Джон Добкен также подчёркивает, что отходы хранятся безопасно. При этом он соглашается с тем, что правильным был бы их перевоз за пределы объекта, но такое решение может принять только правительство.

Тем не менее, по словам Яцко, многих из потенциальных проблем можно было бы избежать, если бы SCE присмотрела другое место для своего топлива, вместо того, чтобы оставить его на реакторной площадке. Кроме того, компании стоило бы с большим вниманием отнестись к мнению местного сообщества.

«Я думаю, что можно было бы найти лучшее решение, приложив немного больше усилий. И этого не было сделано, и теперь возникло это очень поляризованное сообщество, которое сильно обеспокоено тем, что делается, и не чувствует, что их слушают. А их действительно не слушают», — говорит экс-глава NRC.

В то же время не стоит забывать о возможных провалах. Такого мнения придерживается Род Юинг, профессор Центра международной безопасности и сотрудничества при Стэнфордском университете и автор отчёта 2021 года об отработанных ядерных отходах, посвященного Сан-Онофре.

«Проблема с нашим подходом к анализу безопасности заключается в том, что мы тратим много времени на то, чтобы доказать безопасность вещей, а не на то, чтобы представить сценарии, при которых системы выйдут из строя, — рассуждает он. — А я думаю, что последнее — самое важное».