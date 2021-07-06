Die Welt: Россия нашла «философский камень» атомной энергетики

Россия разработала опытный образец безотходного ядерного реактора «Брест-300», сообщает Die Welt. Новая технология на десятилетия вперёд обеспечит стране позицию лидера в сфере атомной энергетики. Экспортировать её начнут уже в 2030-ые годы, но не исключено, что на пути к реализации проекта могут возникнуть как экономические, так и технические трудности, в частности связанные с охлаждением и обеспечением безопасности, отмечают эксперты.

В закрытом городе Северске российский государственный концерн «Росатом» создаёт будущее атомной энергетики, пишет Die Welt. 25 лет назад там производили плутоний для советской, а позже российской программы по разработке ядерного оружия. По данным рассекреченных архивов, в 1950-ые годы Северск входил в американский список целей для нанесения ядерных ударов. Сегодня же здесь работают четыре завода «Росатома», производящих низкообогащенный уран для атомных электростанций. Также на территории хранятся ядерные отходы. По документам это предприятие — акционерное общество, но его охраняет армия. Северск — это смесь «советского наследия и государственного капитализма Путина», объясняет автор статьи Павел Локшин.

Именно здесь разрабатывается новейший экспериментальный безотходный реактор «Брест-300» со свинцовым теплоносителем. Он должен на десятилетия вперёд обеспечить России позицию лидера в сфере атомной энергетики. «Речь идёт о престиже, геополитике и большом бизнесе», объясняет издание. Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что наступает «новая эпоха». По его словам, Россия нашла «философский камень» в сфере «чистой и безопасной» атомной энергетики. С таким успехом Москву поздравил и глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

В «Росатоме» проект носит название «Прорыв». Он должен — ни много ни мало — решить проблему c ядерными отходами. Новый реактор сможет использовать остатки сырья от собственного производства, а также обычных реакторов, охлаждаемых водой под давлением. Благодаря новому виду топлива, представляющему из себя смесь нитридов урана и плутония, «Брест-300» способен перерабатывать находящуюся в урановой руде энергию на 99%, а не на 0,7% как его предшественники. При этом он будет чрезвычайно безопасным, что исключает возможность таких катастроф как в Чернобыле и на Фукусиме.

Сегодня «Росатом» планирует построить или уже построил реакторы в Азии, Китае, Индии и Бангладеше. АЭС российского дизайна есть в Египте, Иране, Турции, Белоруссии, Венгрии, Словакии и Финляндии. «Такими сделками Россия привязывает к себе иностранных партнёров на десятилетия, как минимум до тех пор, пока не закончится срок эксплуатации АЭС», объясняет Локшин. «Брест-300» же сможет работать как минимум 60 лет.

Если эта технология докажет свою эффективность, у неё не будет конкурентов, потому что схожему проекту американского бизнесмена Билла Гейтса TerraPower понадобятся ещё годы для достижения стадии опытных испытаний. Международный термоядерный экспериментальный реактор ITER во Франции, в создании которого участвует и Россия, ещё строится. В Москве же говорят, что смогут экспортировать новую технологию уже в 2030-ые годы.

Это амбициозный план, но эксперты убеждены, что на пути к его реализации могут возникнуть непредвиденные трудности как экономического, так и технического характера, в частности связанные с охлаждение и обеспечение безопасности. Но на бумаге новый российский реактор выглядит очень привлекательно, признают специалисты.