Das Erste: «скотобойня под открытым небом» — охота на дельфинов у Фарерских островов вызвала критику и ужас

Традиционная охота на китообразных на Фарерских островах вызвала у многих негодование, сообщает Das Erste. Связано это с тем, что в этот раз было убито рекордное за последние 20 лет число дельфинов, а именно 1400. К тому же процесс существенно затянулся из-за того, что в мероприятии участвовало мало людей. Это привело к тому, что животные страдали сильнее обычного. Впрочем, власти Дании утверждают, что все они были убиты «эффективно».

У Фарерских островов прошла традиционная охота на дельфинов, сообщает Das Erste. Животных на лодках загнали на мелководье и там убили. Обычно жертвами охотников становятся киты, но в этот раз было убито рекордное за прошедшие 20 лет число дельфинов — 1400, и сам процесс существенно затянулся, отмечает немецкий телеканал.

Произошедшее вызвало ужас у представителя островов в парламенте Дании Сьюрдура Скааля. Он объяснил, что пошло не так в этот раз: «Группа животных была слишком большой, а людей на берегу было мало, поэтому всё заняло так много времени, и из-за этого страдали животные. Трудно выступать в защиту того, что мы там увидели».

Экологическая организация Sea Shepherd опубликовала видео произошедшего. Глава её немецкого отделения Мануэль Абраас заявил: «Это самый масштабный забой морских млекопитающих из когда-либо задокументированных. Очень вероятно, что всё это мясо жители Фареров не смогут употребить в пищу. Стоит исходить из того или опасаться, что большую его часть просто выбросят или оно исчезнет в каких-нибудь бухтах».

Министр сельского хозяйства и рыболовства Фарерских островов Якоб Вестергард дал произошедшему другую оценку. Он отметил, что на мероприятии были соблюдены рамки законности: у каждого участника была охотничья лицензия. Также он отрицает, что в этот раз животные страдали сильнее обычного: «Я поговорил с ответственными на местах, которых я знаю лично, и они сказали, что всё прошло хорошо. Конечно, на то, чтобы убить такое количество дельфинов, нужно время, но каждый из них был убит эффективно и быстро».

Сотни мёртвых животных, окрасившееся в красный цвет море — такие кадры оказывают огромное влияние в том числе и на самих жителей Фарерских островов. Председатель одного из местных охотничьих объединений считает, что они могут положить конец традиционному мероприятию. Скааль отмечает, что для местного населения эта тема стала очень эмоциональной. Многие не против охоты на китов, но убийство дельфинов категорически отвергают.

«Это как скотобойня под открытым небом — заявил парламентарий. — Видна кровь, море окрашено в красный цвет, видно, как киты бьются в предсмертных судорогах. Но что происходит на скотобойнях? То же самое, но за толстыми стенами. Свиньи тоже умные животные. Поэтому с моральной точки зрения есть мясо китов лучше, чем свинину».