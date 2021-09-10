Das Erste: в Германии планируют не платить зарплату непривитым на карантине

На фоне резкого роста заболеваемости во многих землях Германии планируют прекратить выплаты зарплаты невакцинированным работникам, пока они сидят на карантине, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Если в отделениях интенсивной терапии станет тесно, будет также вводиться правило 2П — доступ к общественной жизни будет разрешён только привитым и переболевшим. Это необходимо, чтобы переломить четвёртую волну пандемии, пока всё не стало совсем плохо, предостерегают эксперты.

В Германии снова растёт число заражений коронавирусом, поэтому ужесточаются правила — в первую очередь, для невакцинированных. Во многих федеральных землях уже есть планы не продолжать выплачивать зарплату тем, кто не прошёл вакцинацию, пока они будут сидеть на карантине. А футбольные объединения, такие, как ФК «Карлсруэ» из Второй бундеслиги, либо думают о том, чтобы пропускать на стадионы только тех, кто вакцинировался или переболел, либо уже ввели это правило. Баден-Вюртемберг со следующей недели тоже хочет ввести так называемое правило 2П*, которое, в случае, если заболеваемость снова сильно возрастёт, должно регулировать, кто и где может принимать участие в общественной жизни. Репортаж Александры Гондорф и Томаса Денцеля.

Всего несколько назад здесь не было ни одного пациента с коронавирусом. Сейчас команда медиков снова работает в режиме аншлага. Это клиника Штутгарта, отделение интенсивной терапии. Этому пациенту всего 38 лет, и он не вакцинирован — как, на данный момент, почти все пациенты с коронавирусом, находящиеся в палатах интенсивной терапии в Баден-Вюртемберге.

РЮДИГЕР ШВАГЕР, главврач клиники Штутгарта: Я на это рассчитывал, но, тем не менее, всё равно расстроился. Вообще-то я думаю, что мы постепенно справляемся, и все надеялись, что это нас минует.

Число пациентов в палатах интенсивной терапии в Баден-Вюртемберге в течение нескольких дней увеличилось почти вдвое, предостерегает земельное Министерство здравоохранения. Поэтому оно планирует ужесточение правил, которое должно коснуться, прежде всего, людей, не сделавших прививку.

В рестораны и другие общественные заведения невакцинированные могут допускаться только при наличии отрицательного теста ПЦР — когда заполненность отделений интенсивной терапии достигнет критического уровня. Если ситуация в больницах продолжит ухудшаться, то по всему Баден-Вюртембергу даже будет введено правило 2П. Тогда невакцинированные совсем не смогут посещать кафе и рестораны.

УВЕ ЛАЛЬ, глава Министерства здравоохранения Баден-Вюртемберга: Те, кто не вакцинировался, сейчас одаривают нас растущими показателями заболеваемости, и я могу или попробовать что-то с этим сделать, или я пускаю всё на самотёк, и тогда непривитые люди будут умирать на пороге отделений интенсивной терапии. Это выбор, который сейчас стоит перед политиками.

Однако вступить в силу ограничения должны только тогда, когда в отделениях интенсивной терапии станет тесно. По мнению некоторых, это будет слишком поздно.

ФРАНК УЛЬРИХ МОНТГОМЕРИ, председатель Всемирной медицинской ассоциации: Чтобы сломить четвёртую волну, пока ситуация не станет драматичной, необходимо сейчас ввести по всей стране, где это возможно, правило 2П.

А там, где это невозможно, — например, на ближнем сообщении в общественном транспорте — он хочет допускать невакцинированных только с отрицательными тестами ПЦР. Однако ввести контроль для железных дорог и автобусов специалисты считают невозможным.

ЛАРС ВАГНЕР, представитель объединения транспортных компаний Германии: У поезда метро, я думаю, пятнадцать дверей, и он где-нибудь останавливается примерно каждые две-три минуты. То же касается трамваев и даже автобусов. Тогда просто ничего больше не будет работать в транспортной системе Германии.

Чтобы продолжало работать отделение интенсивной терапии в клинике Штутгарта, измученная команда врачей надеется на скорейшее смягчение ситуации — на спад заражаемости.

Дата выхода в эфир 09 сентября 2021 года.

* Правило 2П (2G) относится к «привитым» и «переболевшим» — только они могут посещать различные мероприятия, рестораны и т.д. — прим. ИноТВ.