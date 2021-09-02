Euronews: Байден осудил решение Верховного суда США оставить в силе закон о запрете абортов

Верховный суд США оставил в силе закон Техаса, запрещающий аборты после шестой недели беременности. Такое решение в отношении традиционно республиканского штата раскритиковал президент Джо Байден, который заявил, что это нарушает конституционные права. По данным опросов, право женщин на аборт сейчас поддерживают более половины жителей США, передаёт Euronews.

Верховный суд США оставил в силе закон Техаса, который запрещает женщинам делать аборт после шестой недели беременности. Некоторые медики считают, что именно на этом сроке у плода начинает биться сердце.



С этим утверждением не согласны в Американской ассоциации акушеров и гинекологов: врачи отмечают, что на шестой неделе у эмбриона — не полноценное сердце, а лишь «комочек ткани». К тому же многие женщины ещё не знают, что беременны.



Решение традиционно республиканского штата раскритиковал президент США Джо Байден, назвав его «нарушающим конституционные права».



ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Это не первая угроза Роу, которую мы видим в стране. Серьёзная угроза. Просто замечу, что они предлагают десять тысяч долларов людям, которые донесут на женщину, желающую сделать аборт.



«Роу против Уэйда» — это решение Верховного суда 1973 года, имеющее силу прецедента. Согласно ему, женщина имеет право сделать аборт до срока, на котором плод способен самостоятельно выжить вне матки. Обычно это 28 недель.



По данным опроса исследовательского центра Pew, право на аборт поддерживают немногим более половины жителей США.



Дата выхода в эфир 02 сентября 2021 года.