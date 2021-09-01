Gazeta.pl: капитан ВМФ предупреждает — Балтийское море грозит стать «ахиллесовой пятой» Польши

Вооружённые силы в современном мире требуют баланса и синергии. Поэтому если считать ВМФ пережитком прошлого и инвестировать только в сухопутные и воздушные силы — тогда Балтийское море может стать для Польши «ахиллесовой пятой», предупреждает в интервью Gazeta.pl капитан первого ранга Пётр Смела, руководитель отдела планирования Центра морских операций Командования морского компонента ВС Польши.

Балтийское море в последнее время приобретает всё более важное экономическое значение для Польши, начиная играть стратегическую роль в сфере торговли и энергетики. Однако при этом вопросы безопасности практически игнорируюся, а Военно-морской флот Польши получает катастрофически мало средств, пишет Gazeta.pl.



«Верх берет извечное польское стремление отвернуться от моря, непонимание. Появился целый ряд мифов, общий смысл которых сводится к тому, что флот — это пустая трата денег», — подчёркивается в статье. Но можно ли действительно считать Балтику «озером», на котором со всем смогут разобраться самолёты, насколько угрожают Польше российские ракеты и окажется ли флот в случае военного противостояния «бесполезным, как в 1939 году», задаётся вопросом автор.



Эти вопросы прояснил в интервью Gazeta.pl капитан первого ранга Пётр Смела, руководитель отдела планирования Центра морских операций Командования морского компонента ВС Польши и профессионал по вопросам использования флота в мирное и военное время. Он назвал «мифом» убеждение в том, что в связи с небольшими размерами Балтийского моря в этом регионе якобы «всё можно сделать с берега» при помощи ракет и самолётов.



Некоторые задачи с воздуха решить вообще нельзя, с ними может справится только флот, подчеркнул Смела: «Самолёты не могут — и, видимо, никогда не смогут осуществлять блокаду, останавливать и обыскивать суда. Кроме того, каждый польский турист помнит, какой капризной бывает погода на нашем море. На протяжении большей части года для пилотов она неблагоприятна: сильный ветер и низкая облачность могут помешать проведению разнообразных миссий».



Капитан также отметил, что польские воздушные силы «не слишком велики», но при этом на них уже и так возложено достаточно важных задач. И надеясь, что в случае необходимости ВМС Польши смогут заменить на море флот, мы выдаём желаемое за действительное, предупредил Смела: «Запускаемые с берега ракеты тоже не заменят кораблей. Долго объяснять, но я бы вообще не рекомендовал смотреть на всё так фрагментарно».



Он также подчеркнул, что суть функционирования современных вооружённых сил «состоит во взаимодействии, позволяющем компенсировать слабость отдельных элементов». Именно такое взаимодействие разных родов войск повышает эффективность и даёт возможность добиться лучших результатов, пояснил капитан: «Войну на Балтике не будут вести только самолёты или только корабли, это будет командная игра».



При этом корабли — отнюдь не самый дорогой элемент войск, говорится в статье. Министерство обороны Польши планирует заплатить за три фрегата «Рыба-меч» около 10 млрд злотых (примерно 2,2 млрд евро), в то время как за 32 истребителя F-35 даже без вооружений придётся выложить 17 млрд злотых. А за 250 танков «Абрамс» с боеприпасами и комплектующими, к примеру — 23 млрд злотых. «Последней суммы хватило бы, чтобы осуществить мечту моряков: приобрести три фрегата и три подводные лодки, что могло бы решить основные проблемы ВМФ Польши лет на 50 и позволило бы стать одним из ключевых игроков в Балтийском море», — сообщает Gazeta.pl.



Кроме того, утверждения, что россияне «затопят польские корабли в первые же минуты конфликта», а Калининградская область — это твердыня, которая может блокировать практически всю Балтику, тоже сомнительны, считает Смела. По его мнению, российская сторона также намеренно преувеличивает опасность, чтобы побудить всех остальных «держаться подальше», однако точные данные о боевом потенциале получить довольно сложно.



«Не следует забывать также, что на современных кораблях используются стелс-технологии, это осложняет их обнаружение и слежение за ними», — пояснил польский капитан. Например, находящаяся на берегу радиолокационная установка может следить за морем в радиусе чуть более 40 км. А на большем расстоянии за чужими кораблями можно наблюдать уже при помощи самолётов или дронов, однако их легко уничтожить, подчёркивает Смела: «Более того, у россиян их мало, а действовать им бы пришлось в районе, который практически со всех сторон окружён членами НАТО или союзниками альянса».



И навести ракеты на отдалённую цель — это тоже непростая задача, отмечает он: «Основной принцип в случае движущихся целей таков: чем дальше находится пусковая установка, тем меньше эффективность. Это совсем не означает, что каждая запущенная врагом ракета поразит цель, а мы никак не сможем защититься — или что он будет делать залпы, запуская одновременно десятки ракет, будто они ничего не стоят, а их запасы безграничны».



Следует также учитывать, что, если противник «видит» чужие силы при помощи, например, радара, это означает, что и этот радар можно попытаться дезактивировать, поясняет польский эксперт: «У армии есть много способов дотянуться вглубь контролируемой агрессором территории. Калининградскую область можно считать вооружённой ракетами крепостью, а можно — относительно небольшим, окружённым членами НАТО пространством, где находится множество стратегических целей, которые негде спрятать».



Кроме того, Смела советует не волноваться напрасно за современные польские корабли, которые находятся на базе в Гдыне: «События сентября 1939 года, скорее всего, никогда не повторятся. Каждая страна обладает целым рядом разных инструментов, от разведслужб и спутников до взаимодействия с другими государствами. Войне почти всегда предшествует нарастающий кризис, и за ним можно наблюдать, реагируя соответствующим образом».



Если дойдёт до того, что противник запустит ракеты, в порту Гдыни ценной военной техники уже наверняка не будет, считает Смела. «Предположение, что война разразится внезапно и весь наш флот уничтожат, звучит, мягко говоря, наивно. Следующая война в Балтийском море будет выглядеть не так, как предыдущие, в этом я уверен. Реалии и условия изменились. Ключевым будет не то, у кого больше ракет, а то, кто быстрее сможет выпасть из поля зрения противника, продолжая за ним наблюдать. Информация на современном поле боя — это самое главное», — пояснил он в интервью Gazeta.pl.



Капитан также напомнил, что в рамках современной политики Варшавы Балтийское море начинает играть для Польши всё более важную роль, большие средства инвестируются в связанные с морем энергетические проекты, гарантирующие независимость. «Это газовый терминал в Свиноуйсьце, газопровод Baltic Pipe, импорт нефти через Гданьск, кабель, соединяющий Польшу со Швецией. Проектируются морские ветряные электростанции, планируется наращивать мощность портов. Мы действительно начинаем пользоваться морем. Неужели мы можем всё это бросить и лишить защиты?» — задаётся вопросом Смела.



Подобная инфраструктура создаётся долго и стоит дорого, а потерять её можно в один момент, подчёркивает польский эксперт. В то время как флот создаётся с расчетом на ближайшие 10, 20, а то и 40 лет — сначала требуется построить и оснастить корабль и обучить его экипаж, однако потом он может служить несколько десятилетий. Военный флот требует мышления на перспективу и осознания того, что понадобится армии через много лет, уверен Смела.



«Сейчас Балтийское море — это спокойный регион, Польша находится в относительной безопасности. Однако ни один разумный человек, глядя на происходящее в мире, не скажет, пожалуй, что через 20 лет всё останется по-прежнему. Чем лучше мы сможем предсказать будущие угрозы, даже если сейчас они кажутся нам нереальными, тем эффективнее будут потрачены деньги налогоплательщиков», — прогнозирует капитан.



Он также напоминает, что Польша обязана заботиться и о защите своих союзников, что будет сложнее сделать без боеспособного флота. «Мы постоянно концентрируем внимание на наших узких интересах, но мы не одни: Польша входит в НАТО, у нас есть соседи, которых мы обязались защищать. Море служит транспортной артерией для стран Балтии, которые находятся в более сложном положении, чем мы: помощь в случае необходимости они смогут получить прежде всего по морю, так будет быстрее и эффективнее всего», — подчеркнул Смела в интервью Gazeta.pl.



По его мнению, даже если американцы или немцы отправят на защиту Польши несколько своих кораблей, это не поможет ей при отсутствии собственного боеспособного ВМФ. Кроме того, гораздо проще и дешевле бывает отправить в отдалённую точку корабль, чем танки с экипажами и обслуживающим персоналам. Например, польские корабли смогут эффективно охранять упоминавшуюся выше инфраструктуру, чтобы не допустить диверсий в энергетической сфере. Само их присутствие и решительные действия способны заставить противника отказаться, например, от блокирования строительства морских ветряных электростанций, уверен капитан.



Российские корабли уже не раз «случайно» заходили в места прокладки морских кабелей, ведущих в страны Балтии, а те ничего не могли с этим поделать — им оставалось лишь выражать протест и просить помощи у Швеции и НАТО, отмечается в статье. Корабли ВМФ Польши также могут заниматься патрульными и гуманитарными миссиями (в частности в Средиземном море) или помогать другим более отдалённым странам во время стихийных бедствий, поясняет Gazeta.pl.



«Всё это может казаться незначительным, не приносящим Польше никакой выгоды, не стоящим многомиллионных инвестиций. Между тем мы бы могли укрепить свою репутацию, показать, что мы хотим участвовать в делах союзников и помогать им. Раз мы сами ждём от них помощи в трудный час, мы не можем сейчас эгоистично ограничивать нашу деятельность собственными окрестностями», — уверен Смела.



Капитан также подчёркивает, что вооружённые силы в современном мире требуют «баланса и синергии», иначе они не будут эффективными на все сто процентов. «Если мы сейчас решим, что ВМФ — это ненужный пережиток прошлого и начнём инвестировать только в сухопутные и воздушные силы, море станет нашей «ахиллесовой пятой». Противник не глуп, он будет это знать и сделает всё возможное, чтобы это использовать, а с моря сегодня можно многое сделать», — заключил Смела в интерьвю Gazeta.pl.