Independent: арест, тюрьма или победа на выборах — Болсонару рассказал, каким видит своё будущее

Ультраправый президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что в будущем его может ждать одно из трёх: победа на президентских выборах 2022 года, смерть или тюрьма, передаёт The Independent. Как отмечает издание, согласно опросам общественного мнения, Болсонару проигрывает своему оппоненту — бывшему президенту Луису Инасиу Лула да Силве.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что видит только три варианта своего будущего: победа на президентских выборах 2022 года, тюрьма или смерть, сообщает The Independent.

«У меня есть три альтернативы для моего будущего: быть арестованным, убитым или победить», — заявил Болсонару на встрече с лидерами евангелистов. Позже президент Бразилии добавил, что о первом варианте не может быть и речи. «Ни один человек на земле не станет мне угрожать», — отметил глава государства.

Как пишет издание, большинство опросов на данный момент указывают на то, что президент, придерживающийся ультраправых взглядов, отстаёт от бывшего бразильского лидера Луиса Инасиу Лула да Силвы. На фоне нарастающей напряжённости между судебными и избирательными органами страны и Болсонару, на выборах 2022 года действующий президент надеется на поддержку огромного блока христиан-евангелистов, который сыграл решающую роль в его победе на выборах в 2018 году.

В течение нескольких недель Болсонару подвергал сомнению электронную систему голосования в стране, бездоказательно утверждая, что электронные бюллетени уязвимы для мошенничества. Кроме того, он угрожал, что не признает результаты президентских выборов в следующем году. А на встрече с лидерами евангелистов президент снова подверг критике избирательный суд Бразилии.

В среду глава Высшего избирательного суда страны настаивал на отсутствии проблем с системой голосования, назвав обсуждение вопроса о введении бумажных бюллетеней «пустой тратой времени». Ранее в этом месяце палата депутатов Бразилии проголосовала против попытки Болсонаро изменить систему голосования.

Как напоминает The Independent, на фоне борьбы с распространением коронавируса, который уже унёс жизни более полумиллиона бразильцев, глубокий политический кризис в стране привёл к высокой инфляции, голоду и безработице.