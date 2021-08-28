BFM TV: Меланшон пристыдил французов за 10 тыс купленных экземпляров критического издания «Майн кампф»

Недавно стало известно, что во Франции было продано почти 10 тыс. экземпляров нового критического издания «Майн кампф», цена на которое составляет по 100 евро за книгу. Это возмутило депутата Национального собрания от партии «Непокорённая Франция» Жан-Люка Меланшона, который выступает против «распространения идей» Адольфа Гитлера даже в виде научного труда с комментариями, передаёт BFM TV.

Это цифра нас всех, на самом деле, поразила. Уже продано 10 тысяч копий критического издания «Майн кампф», дополненного научными комментариями. Это достаточно мощная книга, которую несколько недель назад выпустило издательство Fayard. Новость о продажах спровоцировала весьма бурную реакцию со стороны Жан-Люка Меланшона, который заявил, что за такое должно быть «стыдно». Подробнее нам расскажет Бенуа Галлере.

БЕНУА ГАЛЛЕРЕ, ведущий BFM TV: Действительно, было продано уже порядка 10 тысяч экземпляров. Мы только недавно об этом узнали, потому что эти данные держались в секрете. Столько книг было распродано всего за три месяца, причём цена одного экземпляра, прямо скажем, пугающая — 100 евро. Есть в этом нечто отталкиваюущее.

И вот в своём Twitter Жан-Люк Меланшон пишет: «Стыдно за переиздание «Майн кампф». Распространять идеи Гитлера — нужно было только осмелиться. С самого начала мы против этого. Куда подевались светлые умы? Где же эти профессионалы, критикующие антисемитизм, называющие себя популярными?»

Это последний твит Меланшона на данный момент, но он всё лето подобным образом критиковал издательство Fayard, чем спровоцировал оживлённую реакцию. Интернет-пользователи ему ответили, что это титанический научный труд, который заслуживает больше уважения, чем его твит, принижающий достоинство книги. Как подчеркнул Гийом (Ода, французский журналист. — ИноТВ), это не «переиздание», а «критическое издание» — «огромный, невероятно щепетильный исторический труд». Также он обвинил Меланшона в том, что он в своём твите намеренно использовал вводящие заблуждение иллюстрации — с Гитлером и свастикой, вы это видели. В реальности на обложке, разработанной Fayard, нет ни фюрера, ни свастики, ни даже названия «Майн Кампф» большим шрифтом — там небольшими буквами на белом фоне стоит название «Когда зло становится историей».

Ещё одно замечание от интернет-пользователей: как утверждает Шанталь, если цель — просто прочитать «Майн кампф», можно сэкономить 100 евро и в два клика найти эту чудовищную книгу в интернете, бесплатно и без всяких комментариев. «В общем, продолжать относиться к «Майн Кампф» как к опасному произведению, которое не должно попасть ни в одни руки, или предпочитать возмущение препарированию отвратительного — всё равно что держать людей за идиотов», — прокомментировал (французский писатель и философ. — ИноТВ) Рафаэль Антовен.

Как обращает внимание Анна, перевод был полностью переработан — произведение представлено со всеми речевыми ошибками и невыразительностью его автора, хороший перевод его больше не приукрашивает. И вот ещё аргумент под конец: стыдно зарабатывать деньги на «Майн Кампф». Но на это Шанталь отвечает, что вся прибыль от продажи новой книги и права на первые проданные экземпляры принадлежат фонду «Освенцим — Биркенау».

Дата выхода в эфир 27 августа 2021 года.