Times: Япония планирует рекордный военный бюджет

04:29
Байден и премьер-министр Италии обсудили ситуацию в Афганистане
Президент Соединённых Штатов Джо Байден и премьер-министр Италии Марио Драги провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили события в Афганистане.
04:13
Юрист Соловьёв рассказал о скрытых налогах
Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил о скрытых налогах, заложенных в цену приобретаемой продукции.
04:00
В России действует 128 лесных пожаров
В России по состоянию на 20 августа действует 128 природных пожаров. Об этом сообщили в Авиалесоохране.
03:40
Байден отправит делегацию на саммит «Крымская платформа»
Американский лидер Джо Байден направит делегацию во главе с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм на Украину на саммит «Крымская платформа», заявили в пресс-службе Белого дома.
03:20
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано у берегов Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
03:07
Посол России в Вашингтоне заявил о тенденции США на ухудшение отношений с Россией
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о тенденции Соединённых Штатов на ухудшение отношений с Россией.
02:51
В Карачаево-Черкесии в результате ДТП погибли три человека
В Карачаево-Черкесии в результате автомобильной аварии скончались три человека, в том числе ребёнок, ещё четверо получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
02:38
NBC: заявивший о бомбе в Вашингтоне мужчина обвиняется в угрозе применения ОМП
Флойда Рэя Роузберри, который 19 августа в центре Вашингтона заявлял, что в его автомобиле находится бомба, обвинили в угрозе применения оружия массового поражения (ОМП).
02:21
Оператор запуска ракеты «Союз-2.1б» заявил о стабильных условиях летательного аппарата
В компании Arianespace, которая выступает оператором запуска космического аппарата, сообщили, что ракета-носитель «Союз-2.1б» и 34 спутника связи OneWeb находятся в стабильных и безопасных условиях.
02:07
Власти Франции поддержат эвакуированных афганцев
В коммюнике МИД Франции сообщается, что власти страны окажут помощь эвакуированным из Кабула гражданам Афганистана, которые пожелают на длительное время остаться на французской территории.
01:51
Гинцбург рассказал о переходе к клиническим испытаниям назальной вакцины от COVID-19
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о завершении доклинических исследований назальной вакцины от коронавируса и готовности перейти к клиническим.
01:34
Террористы совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
01:23
Постпред России в Вене заявил о шансах восстановления СВПД
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о наличии шансов на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
01:11
Адвокат заявила о выпуске из полиции задержанных прихожан подмосковной мечети
Адвокат Мария Красова рассказала, что задержанные в подмосковных Котельниках прихожане мечети выпущены из ОВД без составления протоколов.
00:52
Посол России в США Антонов прокомментировал санкции против «Северного потока — 2»
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства трубопровода «Северный поток — 2», нарушают международное право и расходятся с принципом свободных рыночных отношений.
00:37
В Пентагоне рассказали о приостановке вылетов из аэропорта Кабула
Американский генерал Хэнк Тейлор в ходе брифинга в Пентагоне заявил, что вылеты из аэропорта Кабула были приостановлены на несколько часов по причине нехватки места на базе в Катаре.
00:27
Адвокат сообщила о задержании порядка 600 человек в подмосковной мечети
Адвокат Лидия Аносова заявила о задержании полицией порядка 600 человек в мечети в подмосковных Котельниках для проверки документов.
00:12
Рогозин сообщил о переносе пуска ракеты с космодрома Байконур
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что пуск ракеты-носителя с космодрома Байконур перенесён.
00:02
Байден прокомментировал возможность взаимодействия с талибами
Взаимодействие США и их союзников с движением «Талибан»* будет зависеть от ряда условий, в том числе от проведения эвакуации из Афганистана. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.
23:56
Артета — о покупке Рамсдейла: нам нужна конкуренция во вратарской линии
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, для чего лондонский клуб приобрёл голкипера сборной Англии Аарона Рамсдейла.
23:43
Фальков прокомментировал ситуацию с вакцинацией преподавателей вузов
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что решение о вакцинации преподавателей вузов принимается на уровне властей субъектов России.
23:42
Медведев сыграет с Рублёвым в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати
Россиянин Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира АТР категории «Мастерс» в Цинциннати.
23:33
Женская сборная России по волейболу победила Францию в стартовом матче чемпионата Европы
Женская сборная России по волейболу в первом матче группового этапа чемпионата Европы победила Францию.
23:28
Байден назвал кандидатов на посты послов США в Японии и Китае
Американский президент Джо Байден «объявил о намерении выдвинуть» кандидатуры трёх человек на должности послов США в Китае, Японии и Танзании.
23:25
Украинский журналист Гордон заявил, что Россия покупает судей в художественной гимнастике
Известный украинский журналист Дмитрий Гордон высказал мнение о судействе на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.
23:11
Путин заявил о готовности России продолжать транзит газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, но ей необходимо понимать объём закупок газа в Европе.
23:03
В Турции сообщили об интересе «Спартака» к шестерым защитникам
Селекционный отдел московского «Спартака» составил шорт-лист из шести защитников, которые могли бы пополнить состав команды в летнее трансферное окно.
22:55
В Пентагоне сообщили об остающихся в Афганистане боевиках ИГ и «Аль-Каиды»
Пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что в Афганистане остаются террористы «Аль-Каиды»* и «Исламского государства»**, но в Пентагоне не считают, что их численность высока.
22:46
WBC обязал Бетербиева провести защиту с Брауном
Всемирный боксёрский совет (WBC) обязал чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе россиянина Артура Бетербиева провести бой с американцем Маркусом Брауном.
22:38
В Ростовской области в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек
В результате столкновения автомобилей на дороге Сальск — Яшалта в Ростовской области пострадали 11 человек. Об этом проинформировали в региональном управлении ГИБДД.
22:28
В Калининграде обсудили вопросы укрепления межнационального согласия народов России
В Калининграде прошёл круглый стол «Этнокультурная деятельность как форма укрепления межнационального согласия народов России. Традиции и современность».
22:27
Швейцария сенсационно обыграла Бразилию на ЧМ по пляжному футболу в Москве
Сборная Швейцарии нанесла поражение команде Бразилии в первом туре группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.
22:26
Силы ПВО Сирии 19 августа сбили 22 израильские ракеты
Системы противовоздушной обороны Сирии российского производства 19 августа сбили 22 из 24 израильских ракет. Об этом заявил замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
22:21
Валуев предположил, что отмена лимита на легионеров в РПЛ убьёт сборную России
Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев выразил опасение, что возможная отмена лимита на легионеров в Российской премьер-лиге может плохо сказаться на развитии отечественного футбола.
22:15
Байден рассказал о ситуации в аэропорту Кабула
Американский лидер Джо Байден рассказал о ситуации в аэропорту Кабула. Трансляция выступления велась на сайте Белого дома.
22:11
В Кировскую область поступила новая партия вакцины «Спутник Лайт»
В Кировскую область поступило 32 408 доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», а также 4800 доз «Спутника V».
22:05
Отреставрированную версию фильма «Москва слезам не верит» покажут в кино
Отреставрированная версия фильма «Москва слезам не верит» режиссёра Владимира Меньшова выйдет в российский прокат 26 августа.
22:03
Рублёв пробился в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати
Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над французом Бенуа Пэром в четвертьфинале турнира АТР категории «Мастерс» в Цинциннати.
22:01
Число случаев коронавируса в Британии превысило 6,4 млн
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 37 314 человек, общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 6 429 147.
22:00
В Калининградской области подвели итоги летней кампании по детскому отдыху
Министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва на оперативном совещании регионального правительства рассказала об итогах летней кампании по детскому отдыху.
21:53
Вратарь сборной Англии Рамсдейл перешёл в «Арсенал»
Вратарь сборной Англии Аарон Рамсдейл подписал контракт с лондонским «Арсеналом».
21:50
Захарова прокомментировала санкции Британии в отношении России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала санкции, введённые Великобританией в отношении семи граждан России.
21:38
Байден заявил об эвакуации около 13 тысяч человек из Афганистана
Американский лидер Джо Байден заявил, что с 14 августа США эвакуировали около 13 тыс. человек, в данный момент в стране находятся почти 6 тыс. американских военных.
21:37
В центре Москвы 27 августа перекроют движение транспорта из-за киносъёмок
В центре Москвы перекроют движение транспорта в пятницу, 27 августа, из-за киносъёмок.
21:32
Синоптики рассказали, когда в ХМАО спадёт жара
Жара в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) продлится до 24 августа, после чего начнёт постепенно спадать, заявили в региональном Гидрометцентре.
21:31
В Подмосковье отремонтируют более 3 тысяч фасадов домов до конца года
В Московской области планируют отремонтировать более 3 тыс. фасадов домов до конца года.
21:31
На юге Тюменской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
На юге Тюменской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары, которая ожидается 21—25 августа.
21:30
В Москве более 13 тысяч участников программы реновации переехали в новые квартиры с начала года
В Москве более 13 тыс. участников программы реновации переехали в новые квартиры в январе — июле 2021 года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
21:30
В Москве откроют ещё семь круглогодичных ярмарок до конца года
В Москве планируют открыть ещё семь круглогодичных ярмарок до конца года.
21:29
Минтруд разъяснил порядок получения маткапитала отцами
Отец сможет получать материнский капитал, если является единственным родителем ребёнка, рождённого суррогатной матерью, а его жена — усыновителем, заявили в пресс-службе Минтруда.