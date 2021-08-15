Guardian: очередное свидетельство климатического кризиса — июль 2021 года стал самым жарким месяцем в истории

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США назвало июль 2021 года самым жарким месяцем за всю 142-летнюю историю наблюдений, передаёт The Guardian. Ожидается, что текущий год войдёт в число десяти самых жарких за мировую историю.

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений, сообщает The Guardian со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Температура поверхности земли в прошлом месяце превзошла средний показатель за XX век на 0,9 °C, достигнув отметки +16,74 °C и сделав июль этого года самым жарким месяцем за 142-летнюю историю наблюдений. Прежний рекорд был установлен в июле 2016 года. Это, как отмечает издание, стало очередным свидетельством климатического кризиса, затронувшего почти все уголки планеты.

«Обычно июль — самый теплый месяц в мире, но июль 2021 года превзошёл сам себя и стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Этот новый рекорд усугубляет тревожный и разрушительный путь, на который мир поставило изменение климата», — заявил представитель управления Рик Спинрад.

Как напоминает The Guardian, в прошлом месяце был побит температурный рекорд июля в Азии. Июль 2021 года также стал вторым по средней температуре суши в Европе. При этом рекордная для Европы температура была зафиксирована в среду на Сицилии, где воздух прогрелся до +48,8 °C. В Австралии июль был четвёртым самым тёплым в истории, а в Северной Америке стал шестым за всю историю наблюдений.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, площадь арктического морского льда сократилась более чем на 18% по сравнению со средним значением, установленным в период с 1981 по 2010 годы. Это является четвёртым наименьшим показателем с момента начала спутниковых наблюдений в 1979 году.

В управлении предположили, что 2021 год войдёт в число десяти самых жарких годов за всю историю наблюдений, пишет The Guardian.