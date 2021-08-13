Insider: в США всё больше детей попадают в больницу с COVID-19

За последнюю неделю в Штатах наблюдался рост числа детей, которые попадают в больницу с диагнозом COVID-19, сообщает Insider. В прошлый раз такие показатели были во время январского пика пандемии. При этом скоро начало учебного года, а в некоторых штатах власти отменяют рекомендацию об обязательном ношении масок.

В США выросло число госпитализации детей с COVID-19, пишет Insider. Соответствующие значения превысили те показатели, которые были ещё зимой. Так, всего с 3 по 9 августа в американские больницы попадали в день в среднем 239 детей. В январе этот показатель был на уровне 217 детей в день. В разных штатах дети — это люди разных возрастов, но в целом это те, кто младше 18 лет.

А заболели COVID-19 в США на прошлой неделе около 94 тыс. детей. Это около 15% всех случаев заболевания. Но тяжёлое состояние при коронавирусе довольно редко встречается среди несовершеннолетних, обычно дети составляют 1,5-3,5% всех тех, кто попадает с этим диагнозом в больницу.

Пока неясно, есть ли вина штамма «дельта» в такой статистике, но он явно повлиял на общее распространение заболевания. Дети младше 12 лет не входят в число тех, кому делают прививку, соответственно, у них больше шансов заразиться.

У врачей такая динамика вызывает обеспокоенность, тем более что впереди начало учебного года. Американские власти рекомендовали всем в школах носить маски, вне зависимости от вакцинации. Но в некоторых штатах от этого правила отказались.

Так, больше всего госпитализаций зафиксировано во Флориде и Техасе: 54 и 40 детей в день соответственно. Среднее число таких госпитализаций по всей Америке — 5. При этом в этих двух штатах отменили общенациональную рекомендацию по ношению масок в школе, отмечает Insider.