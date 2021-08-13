Insider: в США всё больше детей попадают в больницу с COVID-19
В США выросло число госпитализации детей с COVID-19, пишет Insider. Соответствующие значения превысили те показатели, которые были ещё зимой. Так, всего с 3 по 9 августа в американские больницы попадали в день в среднем 239 детей. В январе этот показатель был на уровне 217 детей в день. В разных штатах дети — это люди разных возрастов, но в целом это те, кто младше 18 лет.
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