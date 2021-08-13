Insider: колледж в США будет брать со студентов по $750, если те не пройдут вакцинацию
Уэслианский колледж в штате Западная Вирджиния заявил, что будет взимать со всех своих студентов, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, плату в размере $750, когда те вернутся в кампус этой осенью, пишет Insider.
При этом всем студентам, которые подхватят коронавирус, придётся заплатить $250 за право проживать на территории кампуса. Тем не менее студентам не придётся делать какие-либо взносы, если они смогут пройти карантин за пределами кампуса.
Чтобы избежать подобных расходов, учащимся необходимо предоставить документы о первой прививке до 7 сентября.
«Студенты, преподаватели и персонал, полностью прошедшие курс вакцинации, могут вернуться к нормальной деятельности на территории кампуса, ходить без масок и следовать предосторожностям санитарного характера по своему усмотрению», — сообщило учреждение.
Те же, кто не полностью прошёл прививочный процесс, должны соблюдать меры безопасности, постоянно носить маски и сохранять социальную дистанцию на территории кампуса. Кроме того, непривитым учащимся придётся каждую неделю сдавать тесты на коронавирус в стенах колледжа.
На данный момент колледж не вводит обязательной вакцинации, однако рассмотрит эту возможность, когда Управление по контролю за качеством продуктов и медикаментов официально одобрит вакцины.
Схему с взиманием платы колледж выбрал с тем расчётом, чтобы подавляющее большинство людей в кампусе было вакцинировано.
«Мы очень надеемся, что эта схема подтолкнёт студентов к вакцинации. И она, похоже, работает», — отметил вице-президент по академическим вопросам Уэслианского университета Джеймс Мур.
По его словам, если верить данным опроса, проведённого среди студентов, 79% учащихся полностью вакцинированы, в то время как 15% получили одну дозу мРНК-вакцины или же хотят привиться на территории кампуса по прибытии.
Мур также добавил, что взимаемая плата пойдёт на покрытие расходов, связанных с необходимостью тестировать студентов в течение учебного года.
Ссылки по теме
-
CNN: насмешки над COVID стоили жизни техасскому политику-республиканцу
-
«Можно лишить избирательных прав»: немецкий журналист о том, как стимулировать нежелающих прививаться
-
Spectator: британский профессор предсказал перерождение коронавируса в обычную простуду
-
Welt: немцы не хотят прививаться — земли Германии возвращают 2,3 млн доз вакцин