Insider: на весь Арканзас в отделениях интенсивной терапии осталось восемь свободных коек

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в американском Арканзасе значительно выросло число госпитализаций, связанных с COVID-19, пишет Insider. Как заявил губернатор Аса Хатчинсон, на весь штат в отделениях интенсивной терапии на данный момент есть лишь восемь свободных коек.

На фоне роста числа новых заражений коронавирусом на весь американский штат Арканзас в отделениях интенсивной терапии осталось в общей сложности восемь свободных коек. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Аса Хатчинсон, пишет Insider.

По данным местного Министерства здравоохранения, в понедельник 9 августа в штате было зафиксировано рекордное число госпитализаций, связанных с коронавирусом. В этот день в больницы поступило 103 человека, таким образом общее число пациентов составило 1376 — 515 из них находятся в отделениях интенсивной терапии, более половины из этого числа подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«Сегодняшний доклад демонстрирует пугающую статистику. Мы наблюдаем наибольшее число госпитализаций за день, которое превзошло предыдущие показатели по госпитализациям с COVID-19. Сейчас в отделениях интенсивной терапии штата есть лишь восемь свободных коек. Вакцинация помогает сократить число госпитализаций», — написал Хатчинсон на своей странице в Twitter.

— Gov. Asa Hutchinson (@AsaHutchinson) August 9, 2021

Как отмечает Insider, Арканзас отстаёт по темпам вакцинации от остальных штатов. На сегодня обе прививки от коронавируса здесь сделали только 42,9% населения от 12 лет и старше. При этом, по оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний, среднее число привитых по всем штатам составляет 58,7%.

В воскресенье среднее число новых случаев за неделю в Арканзасе составило 2351 — это самый высокий показатель с января.