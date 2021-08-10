Bloomberg: «незаконная попытка удержать власть любой ценой» — США ввели новые санкции против Белоруссии

Спустя ровно год после президентских выборов в Белоруссии, повлекших за собой протесты и спровоцировавших критику со стороны США и ЕС, Вашингтон ввёл новые санкции в отношении Минска, пишет Bloomberg. По словам главы Белого дома Джо Байдена, «режим Александра Лукашенко» пытается «незаконно удержать власть любой ценой».

В понедельник 9 августа США ввели новые санкции в отношении Белоруссии, сообщает Bloomberg. На такие меры Вашингтон пошёл спустя ровно год после президентских выборов в стране, которые повлекли за собой масштабные протесты в Белоруссии и которые Америка и Евросоюз объявили сфальсифицированными.

В этот раз под санкции попали одно из крупнейших государственных предприятий «Беларуськалий» и 15 других белорусских компаний, связанных с президентом Александром Лукашенко, а также Национальный олимпийский комитет страны. Как напоминает Bloomberg, ранее в этом году Америка и её союзники уже вводили санкции в отношении Белоруссии в ответ на принудительную посадку самолёта компании Ryanair в Минске и задержание журналиста Романа Протасевича, освещавшего протесты против победы Лукашенко на прошлогодних выборах.

«Начиная от задержания тысяч мирных протестующих, лишения свободы более 500 активистов, лидеров гражданского общества и журналистов, ставших политическими заключёнными, и вплоть до принудительного изменения маршрута полёта международного рейса в нарушение международных норм, действия режима Лукашенко представляют собой незаконную попытку удержать власть любой ценой», — заявил президент США Джо Байден.

Bloomberg обращает внимание, что в понедельник санкции в отношении Белоруссии также ввела Великобритания. Отныне самолётам белорусских авиакомпаний запрещено летать и производить посадку на территории Соединённого Королевства. Также британские санкции запрещают покупку белорусских ценных бумаг. В последовавшей за этим пресс-конференции президент Александр Лукашенко назвал британские власти «прихвостнями американцев» и посоветовал Лондону «подавиться санкциями».

По словам аналитика «ВТБ Капитал» Елены Сахновой, калий — один из главных экспортных материалов Белоруссии. И хотя «Беларуськалий» продаёт лишь 10% своей продукции в США, из-за риска «перекрёстных санкций» другие покупатели могут отказаться от сделок с компанией. Новые меры могут обернуться повышением цен на калий, что не слишком на руку конечному потребителю, но другие производители, вроде американского Nutrien Ltd и российского «Уралкалия», получат шанс нарастить продажи.