ABC: многоклеточный организм «воскрес» после 24 тыс. лет в сибирской вечной мерзлоте

Учёные из России обнаружили многоклеточный организм, который ожил после 24 тыс. лет, проведённых в сибирской вечной мерзлоте, пишет ABC со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Current Biology. Этим организмом оказались коловратки, которые и раньше были известны своей живучестью.

Российские исследователи обнаружили многоклеточный организм, который ожил, проведя 24 тыс. лет в замороженном состоянии в сибирской вечной мерзлоте, пишет испанское издание ABC со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Current Biology. Как указывает издание, речь идёт о коловратках — небольших многоклеточных животных, которых можно увидеть только под микроскопом.



В статье поясняется, что некоторые микроорганизмы могут выдерживать длительные периоды времени в криптобиозе — состоянии, при котором метаболические процессы почти полностью остановлены.



Бделлоидные коловратки, обитающие в пресной воде и влажной почве, как известно, чрезвычайно живучи. Они способны пережить засуху, заморозку, голод и кислородное голодание. Более ранние исследования показали, что эти животные могут пережить до десяти лет в замороженном состоянии.



Однако новое исследование, в котором использовалось радиоуглеродное датирование, «является самым убедительным на сегодняшний день доказательством того, что многоклеточные организмы могут выдержать десятки тысяч лет криптобиоза», — заявил Станислав Малявин из лаборатории криологии Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН.



Как отмечает ABC, благодаря усилиям учёных ранее удалось обнаружить одноклеточные микробы и растения, которые «воскресали» после длительных периодов заморозки. К жизни возвращались даже черви-нематоды после 30 тыс. лет пребывания во льду.