«Эгоизм и страх»: DN объяснила, чем вызван разрыв в темпах вакцинации между богатыми и бедными странами

В то время как в развитых странах вакцинацию прошло порой до 90% населения, темпы прививочной кампании в странах Африки, Азии и Южной Америки удручают, пишет Dagens Nyheter. Как отмечает газета, этот катастрофический разрыв таит в себе немало опасностей — от огромных финансовых потерь и новых потоков беженцев и до мутаций коронавируса, которые сделают прививки бесполезными.

В Европе вакцинацию прошло более половины взрослого населения, а в некоторых странах две дозы прививки получили до 90% жителей. Примерно также дела обстоят и в Северной Америке. Однако в то время как многие западные страны начали прививать уже несовершеннолетних и подумывают о ревакцинации пациентов из групп риска, в Африке полный процесс иммунизации прошло менее 2% населения. В Азии и Южной Америке во многих странах уровень вакцинации по-прежнему ниже планки в 10%, пишет Dagens Nyheter.

«Если бы мы распределяли и использовали вакцины более стратегически, то уже бы привили все группы риска и медицинских работников во всех странах. Тогда нам бы удалось во многом избежать избыточной смертности в Азии, Южной Америке и Африке, вызванной как Covid-19, так и отсутствием медицинской помощи в целом», — считает профессор эпидемиологии глобальных инфекционных болезней Каролинского института Анна Миа Экстрём.

По её словам, главная проблема заключается в том, что западные страны «втиснулись в очередь за вакцинами», в результате чего они стали хозяевами значительной части доз.

«Неравномерное распределение вакцин привело к тому, что многие пожилые люди из групп риска остались без защиты. И это удручает. Разница между количеством доз, поступивших в страны с высокими доходами и страны с низким уровнем дохода, где вакцинировано чуть более одного процента населения, просто поражает. К сожалению, за последний месяц этот разрыв увеличился ещё больше, хотя многие понимают, что нам нужно лучше распределять препараты по всему миру», — отметила профессор.

Анна Миа Экстрём считает, что причина такого недальновидного поведения — эгоизм и страх. Кроме того, свою роль здесь играет и национальная внутренняя политика, в рамках которой лидеры стран чувствуют, что должны показать своему народу, что они способны действовать.

«Однако когда люди решают отказаться от распространения вакцин по всему миру, это ведёт к продлению пандемии, и она наносит по нам ответный удар, причём не в последнюю очередь в финансовом отношении. Это также приводит к росту нищеты и, следовательно, потокам беженцев по всему миру. Поэтому политика отказа от поставок не представляется особо разумной ни для одной европейской страны, учитывая, что мы вакцинировали людей в наших собственных группах риска», — полагает она.

«Поэтому тот факт, что глобальное сотрудничество не сработало так, как мы надеялись, в условиях, когда вопрос стоит ребром, — это трагедия», — добавила Анна Миа Экстрём.

Хотя, по идее, страны с низким и средним уровнем дохода должны иметь доступ к вакцинам в рамках международной программы Covax, работа на этом направлении идёт вяло: на данный момент эти государства получили 138 млн доз, в то время как в 2021 году изначально предполагалось распределить 2 млрд доз.

«Вероятно, этой зимой и в следующем году появятся большие объёмы вакцин. Но ждать остаётся ещё полгода, и каждый месяц пандемии дорого обходится. Поэтому мы хотели бы максимально ускорить темп. Пандемия сопутствует колоссальным социальным издержкам, связанным с закрытием школ, в то время как страны не могут проводить обычную вакцинацию детей, например от кори, которая куда заразнее и имеет больший уровень смертности по сравнению с коронавирусом», — отметила Анна Миа Экстрём.

По словам старшего профессора инфекционных заболеваний в Гётеборгском университете Руне Андерссона, его беспокоит то, что африканские страны не достигли значительного прогресса в плане прививочной кампании.

«Я думал, что к этому моменту мы достигнем больших успехов. Теперь Европе и Соединённым Штатам надо объединить силы для помощи более бедным странам так же, как мы сделали это ради нашего собственного населения. Если мы не привьём большее количество людей, распространение вируса во многих странах будет неконтролируемым — и им с этим не совладать. Здравоохранение рухнет», — предупредил он.

Вдобавок к тому, что это может стоить жизни многим людям, решение не оказывать помощь может выйти Западу боком в том числе и из-за новых мутаций коронавируса. Штамм «дельта», например, который ныне является наиболее распространённым, впервые обнаружили в Индии.

«Это веская причина поддержать вакцинацию в других частях мира. Чем больше людей болеют этой болезнью, тем выше вероятность мутации. Новые штаммы могут вернуться к нам в ходе пятой и шестой волн, против которых прививка может и не сработать», — полагает Руне Андерссон.