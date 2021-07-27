«Ковидный пузырь» лопнул: на Играх в Токио выявляют всё больше заражённых

Организаторы Олимпиады в Токио разработали систему санитарной безопасности под названием «ковидный пузырь», которая должна была не допустить угрозы распространения коронавируса. Однако, передаёт NTD, по мнению экспертов, организаторы не приняли всех должных мер и «ковидный пузырь» уже нарушен: на Играх выявляют всё больше заражённых коронавирусом.

Семь новых случаев COVID-19 выявили на Олимпиаде в Токио. Два положительных теста — у теннисистов из Нидерландов. Остальные заражённые — это люди, задействованные в проведении Игр.

Днём ранее организаторы Токио-2020 сообщили о 16 инфицированных. В общей сложности с 1 июля зарегистрировано более 150 случаев заражения. В числе тех, у кого выявили коронавирус, — граждане США, Чехии, Чили, ЮАР и других стран.

В Олимпийской деревне проживает примерно 11 000 спортсменов. Организаторы Игр разработали систему санитарной безопасности под названием «ковидный пузырь». Она должна была не допустить угрозы распространения коронавируса. Однако, по мнению экспертов, организаторы не приняли всех должных мер и «ковидный пузырь» уже нарушен.

Между тем японские болельщики проигнорировали запрет на присутствие зрителей на Олимпиаде. Сотни людей пришли посмотреть соревнования по велоспорту и мужскому триатлону, которые проходили под открытым небом.

БОЛЕЛЬЩИК: Мы на улице, поэтому здесь не тесно. Думаю, риск заражения маленький, равен почти нулю. Такое мероприятие проходит только раз в четыре года, и токийские Игры особенные. Я не могу упустить этот шанс. Поэтому я здесь.

При этом организаторы Олимпиады просят людей оставаться дома и смотреть соревнования по телевизору. Они говорят, что здоровье должно стоять на первом месте.

В Японии пока не ослабевает очередная вспышка эпидемии. Медики ежедневно регистрируют тысячи новых случаев заражения. В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации. Он продлится до 22 августа.

Дата выхода в эфир 27 июля 2021 года.