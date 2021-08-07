Insider: налоговая политика Байдена вынуждает богатых американцев отказываться от гражданства США

В США стремительно растёт число наиболее обеспеченных граждан, отказывающихся от американских паспортов, передаёт Insider. Как отмечает издание, одной из основных причин отказа от американского гражданства является решение президента Джо Байдена повысить налоги, которые могут вырасти вдвое выше нынешнего уровня.

Всё больше богатейших американцев принимают решение об отказе от гражданства США, сообщает Insider со ссылкой на данные Налогового управления страны. В 2020 году от американского гражданства отказались 6 707 американцев, что на 237% больше, чем в 2019 году. При этом наибольший рост зафиксирован среди богатых людей.

Основными причинами отказа от американского паспорта издание называет борьбу с пандемией коронавируса, социальные волнения и, прежде всего, президентские выборы в стране.

По словам основателя Apex Capital Нури Кац, американцам приходится приспосабливаться к невозможности путешествовать по работе или для отдыха, что и привело к желанию «диверсифицировать» паспорта. В 2020 году богатым американцам было трудно найти способ выехать из страны, так как множество стран по всему миру не пускали граждан США из-за ситуации с коронавирусом в стране.

Кроме того, ещё одной причиной, побуждающих богачей покинуть страну, могут быть налоги. Президент США Джо Байден предложил повысить налоги для наиболее обеспеченных американцев, чтобы оплатить расходы на развитие инфраструктуры. В частности, максимальная предельная ставка подоходного налога вырастет до 39,6% с 37% и будет взиматься в сочетании с 3,8% налогом на Закон о доступном медицинском обслуживании. В результате налог на прирост капитала для этой группы населения с заработком выше $1 млн, составит 43,4%, что почти вдвое выше нынешнего уровня.

Отчёт Института налогообложения и экономической политики показал, что бремя предлагаемого Байденом повышения налогов ляжет на плечи 1% американских налогоплательщиков, каждый из которых ежегодно будет платить на $100 тыс. больше. Тем не менее, как уточняет Insider, пока статус предложений главы Белого дома остаётся под вопросом.