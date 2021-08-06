Times: Япония расширяет чрезвычайное положение на фоне «беспрецедентного» роста случаев заражения COVID-19

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о расширении чрезвычайного положения ещё на восемь префектур на фоне «беспрецедентного» скорости распространения коронавируса в стране, пишет The Times. В стране был установлен новый антирекорд числа случаев заражения — за сутки в Японии зарегистрировано около 15 тыс. случаев заболевания.

Власти Японии расширяют ограничительные меры, введённые для сдерживания распространения коронавируса, на фоне «беспрецедентного» роста числа случаев заражения COVID-19 по всей стране, сообщает The Times.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о введении чрезвычайного положения в восьми префектурах, помимо тех, где уже действует соответствующий режим. Дело в том, что только в одном Токио число новых случаев заражения за сутки составляет более чем 5 тыс. По всей стране был установлен новый антирекорд, около 15 тыс. инфицированных за сутки.

При этом эксперты предупреждают, что за две недели число количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Токио может удвоиться. Как отмечает издание, несмотря на то, что эти цифры далеки от пика, наблюдавшегося в разгар пандемии в Западной Европе и Северной Америке, они «шокируют» Японию, которая до этого момента, казалось, успешно противостояла распространению вируса.

«Распространение инфекции происходит на беспрецедентном уровне в столичном регионе и в других местах. С увеличением числа инфицированных растёт и число пациентов в тяжёлом состоянии», — заявил японский премьер.

«Число новых случаев заражения по всей стране достигло прежде невиданного уровня», — отметил министр по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура. Политик объяснил это тем, что в настоящий момент коронавирус распространяется там, где его не было раньше, например в магазинах, парикмахерских и детских садах.

Как пишет The Times, пока нет никаких признаков того, что распространение COVID-19 в стране связано с Олимпийскими играми. По данным организаторов Игр 2020 года, в общей сложности среди людей, обслуживающих проведение соревнований, выявлено 353 случая коронавируса.