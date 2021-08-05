Euronews Оригинал

Euronews: для гарантии безопасности белорусская бегунья Тимановская прилетела в Варшаву через Вену
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая обратилась с просьбой об убежище после инцидента на Олимпийских играх в Токио, прилетела в Варшаву. Из соображений безопасности её маршрут был составлен с пересадкой в Вене, передаёт Euronews. Международный олимпийский комитет пообещал провести тщательное расследование действий белорусской спортивной делегации.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прилетела в среду вечером в Варшаву из Вены после инцидента на Олимпийских играх в Токио. Изначально планировалось, что она напрямую вылетит в Варшаву — Польша выдала спортсменке гуманитарную визу. Маршрут был изменён из соображений безопасности. 

Тимановская попросила политическое убежище после того, как руководство белорусской команды решило отстранить девушку от Олимпиады и отправить её в Минск. 

«Она не обращалась за предоставлением убежища к Австрии, поэтому из Вены она полетела в Польшу», — заявил госсекретарь Австрии Магнус Бруннер. 

Международный олимпийский комитет обещает провести тщательное расследование действий белорусской делегации в отношении Тимановской. 

«Она воспользовалась предоставленным ей инструментом, чтобы пересечь польскую границу», — заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. 

Скандал в Токио произошёл после того, как тренерский штаб распорядился задействовать Тимановскую в эстафете — хотя спортсменка выступает в спринте, — так как две белорусские бегуньи были отстранены в связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб. 

Дата выхода в эфир 04 августа 2021 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Euronews Франция Европа
теги
Австрия Белоруссия Европа легкая атлетика Польша сборная скандал спорт спортсмен тренер Япония
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров