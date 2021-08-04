Euronews: белорусская бегунья опасается за свою безопасность, но надеется продолжить карьеру

13:04
Диетолог высказался о безуглеводной диете
Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев высказался о безуглеводной диете.
13:02
Павлюченкова и Рублёв вышли в финал теннисного турнира в миксте на Олимпиаде
Россияне Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв одержали победу над австралийцами Эшли Барти и Джоном Пирсом в полуфинале олимпийского теннисного турнира в миксте.
13:02
Пульмонолог рассказал, что делать при недомогании после вакцинации
Пульмонолог Дорожной клинической больницы им. Семашко Вячеслав Овечкин рассказал, что делать при недомогании после вакцинации.
13:00
Вирусолог прокомментировал отмену обязательного ношения перчаток в Москве
Вирусолог Виктор Ларичев прокомментировал отмену обязательного ношения перчаток в общественных местах в Москве.
12:57
В Москве согласовали ремонт в НИИ скорой помощи им. Склифосовского
В отделении НИИ скорой помощи им. Склифосовского на Большой Сухаревской площади некоторые помещения переоборудуют под установку ангиографов, рассказала глава Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.
12:56
Дзюдоист Башаев завоевал бронзу Олимпиады в весе свыше 100 кг
Россиянин Тамерлан Башаев одержал победу над украинцем Яковом Хаммо в схватке за бронзу олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг.
12:55
Зверев победил Джоковича и вышел в финал теннисного турнира ОИ в Токио
Александр Зверев из Германии одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде.
12:51
Врач дала советы аллергикам по вакцинации от COVID-19
Терапевт, профпатолог холдинга «СМ-Клиника» Екатерина Романова дала советы аллергикам по вакцинации от COVID-19.
12:50
Посольство: россиян среди пострадавших от пожаров в Турции нет
Россиян среди пострадавших от пожаров в турецкой Анталье нет, туристов нескольких отелей заблаговременно эвакуировали из опасных районов. Об этом сообщили в российском посольстве.
12:47
В Казани откроют ещё четыре пункта вакцинации от коронавируса
В Казани открываются четыре дополнительных пункта вакцинации от коронавирусной инфекции.
12:46
В Татарстане за сутки выявили 53 новых случая COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 53 человек.
12:44
Лукашенко заявил, что необходимости размещения ВС России в Белоруссии нет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в стране не обсуждался.
12:44
Финансист рассказала, как не испортить кредитную историю
Независимый финансовый советник Наталья Смирнова рассказала, какие проблемы могут возникнуть у заёмщика в случае просрочек с погашением платежей по кредиту.
12:36
Путин поздравил Бацарашкину со вторым золотом на Олимпиаде в Токио
Президент России Владимир Путин поздравил Виталину Бацарашкину с победой в соревнованиях по стрельбе из пистолета с 25 м на Олимпийских играх в Токио.
12:34
Туристов из России просят быть готовыми к возможной эвакуации из-за пожаров в Турции
В генконсульстве России в Анталье призвали российских туристов, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть готовыми к возможной эвакуации.
12:31
Лукашенко: свобода слова в Белоруссии превратилась в экстремистскую деятельность
Свобода слова в Белоруссии превращается в экстремистскую деятельность. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
12:29
Дзюдоист Башаев поборется за бронзу ОИ в Токио
Россиянин Тамерлан Башаев потерпел поражение от грузина Гурама Тушишвили в полуфинале олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг.
12:28
В Удмуртии прогнозируют кратковременные дожди и грозы
Пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии со ссылкой на региональный Гидрометцентр сообщает о кратковременных дождях и грозах в регионе 30 июля.
12:28
Эксперт назвал отличия фишингового сайта от настоящего
Руководитель отдела компании «Код Безопасности» Павел Коростелёв рассказал, как отличить фишинговый сайт от настоящего.
12:27
Юрист дал рекомендации в случае перевода денег на фишинговом сайте
Член Ассоциации юристов России Александр Обрывко рассказал, какие действия следует предпринять, если пользователь совершил транзакцию на фишинговом сайте.
12:27
Эксперт прокомментировал ситуацию в кибериндустрии
Независимый эксперт по видеоиграм и компьютерным играм Александр Кузьменко выразил мнение, что в России необходимо качественное образование в сфере кибериндустрии.
12:26
Названы самые популярные напитки в онлайн-заказах
Специалисты сервиса доставки продуктов «СберМаркет» провели исследование и выяснили, какие напитки россияне заказывают чаще всего.
12:25
В ОП прокомментировали ситуацию с техосмотром в России
Замглавы комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов прокомментировал ситуацию с техосмотром в России.
12:18
В Красноярском крае в результате несчастного случая на руднике погиб рабочий
В Красноярском крае на руднике «Комсомольский», принадлежащем ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», погиб рабочий — его засыпало скальной породой.
12:18
Лукашенко заявил о попытках Запада оставить белорусов без зарплат
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что главная цель санкций со стороны Запада заключается в том, чтобы оставить белорусов без пенсий, зарплат, пособий и качественного медицинского обслуживания.
12:17
В Москве продолжат проверять соблюдение масочного режима в транспорте
Несмотря на отмену обязательного ношения перчаток в Москве, проверки масочного режима продолжатся.
12:09
В «Векторе» рассказали о заболеваемости COVID-19 среди привитых «ЭпиВакКороной»
Только 0,5% прошедших вакцинацию от коронавируса «ЭпиВакКороной» заболели после прививки, сообщил гендиректор разработавшего препарат центра «Вектор» Ринат Максютов.
11:57
Россия проиграла Новой Зеландии в четвертьфинале женского турнира ОИ по регби-7
Сборная России потерпела поражение от национальной команды Новой Зеландии в четвертьфинале женского турнира по регби-7 на летних Олимпийских играх в Токио.
11:55
Кафельников заявил, что не удивлён выходом Хачанова в финал Олимпиады
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал выход Карена Хачанова в финал турнира в мужском одиночном разряде на летних Играх в Токио.
11:53
Общее число случаев коронавируса в Москве превысило 1,5 млн
Число подтверждённых случаев коронавируса в Москве возросло за сутки на 3481 — до 1 502 612, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
11:50
Атомную подлодку «Красноярск» спустили на воду в Северодвинске
Атомную подводную лодку проекта 885М «Красноярск» спустили на воду в Северодвинске Архангельской области.
11:46
За сутки в России выявили 23 564 случая коронавируса
За сутки в России выявили 23 564 случая COVID-19. Общее число заболевших за время эпидемии составило 6 242 066. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
11:45
Полякова вышла в полуфинал ОИ в прыжках в воду с трамплина
Россиянка Мария Полякова квалифицировалась в полуфинал соревнований по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина на летних Олимпийских играх в Токио.
11:41
Тарпищев заявил, что Хачанов ничего не дал сделать сопернику в полуфинале ОИ
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Карена Хачанова в финал олимпийского турнира по теннису в мужском одиночном разряде.
11:29
В убийстве 15-летней девушки в Самарской области подозревают полицейского
В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве 15-летней девушки. В настоящее время он задержан, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
11:28
РФПИ рассказал о ходе исследования комбинации «Спутника V» и AstraZeneca
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что промежуточный анализ данных о комбинации компонентов вакцин «Спутник V» и AstraZeneca показал отсутствие серьёзных побочных эффектов у добровольцев.
11:25
Российские военные прибыли на учения у границы Узбекистана с Афганистаном
Военнослужащие Центрального военного округа прибыли в Узбекистан для участия в учениях у границы с Афганистаном. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.
11:24
Теннисист Хачанов отказался отвечать на вопрос о флаге России
Россиянин Карен Хачанов после полуфинального матча олимпийского турнира по теннису отказался отвечать на вопрос журналиста о флаге России.
11:18
Матыцин назвал пловца Рылова настоящим героем Олимпиады
Министр спорта России Олег Матыцин поздравил пловца Евгения Рылова с завоеванием золота на дистанции 200 м на спине на Олимпийских играх в Токио.
11:11
Санду выдвинула Гаврилицу на должность премьера Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду выдвинула кандидатуру Натальи Гаврилицы на должность премьер-министра страны.
11:10
МЧС предупредило о грозе в Подмосковье
Гроза и порывистый ветер ожидаются в Подмосковье в пятницу, 30 июля.
11:09
Курс доллара опустился ниже 73 рублей
Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
11:03
Лучница Осипова завоевала серебро Олимпиады в Токио
Россиянка Елена Осипова потерпела поражение от представительницы Южной Кореи Сан Ан в финале женского турнира по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх в Токио.
11:00
Хуан Дунпин и Ван Илу стали олимпийскими чемпионами по бадминтону в миксте
Представители Китая Хуан Дунпин и Ван Илу одержали победу над своими соотечественниками Чжэн Сивэй и Хуаном Яционом в финале олимпийского турнира по бадминтону в смешанном разряде.
10:53
В Ростовской области ожидается экстремальная жара
В Ростовскую область в пятницу, 30 июля, вернётся очень жаркая погода с температурой до +35 °С, сообщили в Гидрометцентре.
10:52
В Госдуме прокомментировали призыв превратить «Северный поток — 2» в пиррову победу Москвы
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT призыв бывшего главы МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсена превратить «Северный поток — 2» в пиррову победу Москвы.
10:50
Власти Петербурга ужесточили требования по вакцинации работников от COVID-19
Предприятия ряда сфер в Санкт-Петербурге, включая общепит и услуги населению, с 1 октября смогут работать только при условии вакцинации от коронавируса не менее 80% работников. Об этом сообщили в администрации губернатора города.
10:46
Власти Турции заявили об улучшении ситуации с лесными пожарами
Ситуация с лесными пожарами в Турции улучшается, заявил министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли.
10:45
Прскавец стал олимпийским чемпионом по гребному слалому на байдарках
Чех Иржи Прскавец одержал победу в финале соревнований по гребному слалому на байдарках на летних Олимпийских играх в Токио.
10:39
Российские ватерполистки проиграли команде США на Играх в Токио
Сборная России потерпела поражение от национальной команды США в матче группового этапа женского олимпийского турнира по водному поло.