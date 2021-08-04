Euronews: белорусская бегунья опасается за свою безопасность, но надеется продолжить карьеру

Расследованием дела белорусской бегуньи Кристины Тимановской, которая не захотела улетать на родину из Токио и обратилась с просьбой об убежище, занялся Международный олимпийский комитет. Теперь Тимановская готовится отправиться в Польшу и выпустила видеообращение к СМИ, рассказав о своих опасениях за собственную безопасность, передаёт Euronews.

Белорусская бегунья Кристина Тимановская, получившая польскую гуманитарную визу, готовится отправиться в Варшаву. Во вторник спортсменка рассказала СМИ, что в Европе она хочет встретиться с помогавшими ей людьми и принять решение, что делать дальше. Тимановская также объяснила, почему она боится возвращаться на родину.



КРИСТИНА ТИМАНОВСКАЯ, легкоатлетка из Белоруссии: Мне явно давали понять, что по возвращении домой меня точно будет ждать какое-то наказание. А если вдруг я откажусь ехать домой, выйду на дистанцию 200 метров и пробегу её — то, скорее всего, меня уволят с работы, выгонят из национальной команды. И были такие тонкие намёки, что этим дело не закончится.



Несколько дней назад в соцсетях Тимановская раскритиковала намерение спортивных чиновников привлечь её к эстафете, заявив, что это не её профиль. Руководство белорусской команды решило отстранить бегунью от выступлений и вернуть домой.



В аэропорту девушка обратилась в японскую полицию. Поддержку ей предложили несколько европейских стран. Тимановская попросила убежища в Польше. Атлетка поделилась тем, что её беспокоит сейчас.



КРИСТИНА ТИМАНОВСКАЯ: Мне ещё только 24 года — и у меня были планы ещё как минимум на две Олимпиады... На данный момент всё, что меня волнует, — это моя безопасность.



Расследование иницедента с Кристиной Тимановской начал Международный олимпийский комитет. Об этом сообщил пресс-секретарь МОК Марк Адамс, отметив, что нужно во всём разобраться и выслушать все стороны.



Дата выхода в эфир 03 августа 2021 года.