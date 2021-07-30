CNN: вслед за Маском и Безосом — Porsche объявила о собственном «выходе» в космос

Немецкий производитель автомобилей Porsche приобрёл «небольшой пакет акций» компании по производству ракет-носителей для запуска спутников Isar Aerospace, передаёт CNN. В автоконцерне убеждены, что именно космические технологии будут способствовать инновациям во многих отраслях.

Автоконцерн Porsche пополнил ряды инвесторов, сделавших ставку на роль космоса в развитии технологий будущего, сообщает CNN. В частности, немецкий производитель автомобилей приобрёл пакет акций компании Isar Aerospace, которая занимается разработкой и производством ракет-носителей для запуска спутников.

Член правления автоконцерна Лутц Мешке отметил, что, будучи инвестором, специализирующимся на мобильности и промышленных технологиях, компания убеждена, что космические технологии будут способствовать инновациям во многих отраслях.

«Isar Aerospace обладает большими возможностями, чтобы стать ведущим европейским производителем ракет-носителей», — добавил Мешке.

Как отмечается на сайте телеканала, в то время как Blue Origin Джеффа Безоса и SpaceX Илона Маска уже осуществляют пилотируемые космические полеты, Isar Aerospace, как ожидается, сможет составить им конкуренцию на растущем рынке запуска малых спутников на орбиту Земли. Первый испытательный полет компании запланирован уже на 2022 год.

Наряду с Porsche в инвестициях на $75 млн также участвовали немецкая венчурная компания HV Capital и швейцарская банковская группа Lombard Odier. Отмечается, что производитель автомобилей получил «небольшой пакет акций».

«Финансирование позволит Isar Aerospace продолжить инвестировать в инфраструктуру запуска, тестирования и производства, чтобы в значительной степени автоматизировать производство ракет и коммерческие операции», — заявил представитель компании.

Как предполагает CNN, ожидается, что коммерческий спрос на запуск малых спутников значительно вырастет в ближайшие годы, так как компании всё больше полагаются на спутниковые технологии для запуска программных приложений.

По данным Isar Aerospace, к 2027 году мировой рынок услуг космических запусков вырастет до более чем €30 млрд, почти треть из которых будет приходиться на запуск малых и средних спутников.

Так, в конце июня ракета-носитель Falcon 9 SpaceX успешно вывела на орбиту 88 спутников, в том числе четыре аппарата в интересах военного ведомства США. В тот же день калифорнийская частная компания Virgin Orbit с помощью ракеты LauncherOne успешно вывела на орбиту семь небольших спутников, в том числе спутники для Министерства обороны США, польского стартапа SatRevolution и Королевских ВВС Нидерландов.

CNN отмечает, что, несмотря на относительно небольшой объём инвестиций Porsche, это стало «значительным шагом» для компании, которая в основном инвестирует в автомобильный бизнес, и очередным примером «космической гонки между частными компаниями и их спонсорами-миллиардерами».