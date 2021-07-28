Die Presse: Европа глупа, раз позволяет водить себя за нос России, Китаю и США

Россия, Китай и США во всех сферах активно продвигают свои собственные интересы, пишет Die Presse. А Европа поступает глупо, позволяя им «водить себя за нос». Вместо этого ей нужно пробудиться, избавиться от «евросклероза» и наконец-то взять на себя роль культурного, экономического, а также военного лидера, настаивает автор статьи Михаэль Курт.

C момента своего образования Соединённые Штаты Америки последовательно проводили стратегию территориальной и экономической экспансии, которая в XX веке приобрела глобальный характер, пишет Die Presse. Они забрали Аляску у ослабевшей Российской империи, Техас — у Мексики, а Гавайи вообще просто аннексировали, не говоря о большом количестве современных государств-вассалов, которые зависят от американской военной и экономической помощи, отмечает автор статьи Михаэль Хирт.

США больше 100 лет придерживаются той же самой стратегии и в экономической сфере, продолжает австрийское издание. Сначала они избавляются от иностранных конкурентов на своём внутреннем рынке, а потом требуют, чтобы другие страны открыли свои рынки, после чего захватывают их. Американцы говорят о «столь священной свободной рыночной экономике» только тогда, когда им это выгодно. А на практике, если она не приносит никаких дивидендов, то они, не моргнув и глазом, переходят к «столь демонизируемому протекционизму и государственной плановой экономике».

Но это не должно никого удивлять, ведь «американский бизнес — это бизнес» и не имеет значения, кто сейчас у власти: республиканцы или демократы. Все равны, когда речь идёт о деньгах. Отличаются разве что источники финансирования. Республиканцы продвигают интересы традиционного, консервативного бизнеса, демократы — прогрессивно-либерального, то есть, например, таких компаний, как Google, Amazon и Facebook, объясняет Хирт. Но в конечном счёте эти предприятия интересуют не идеология и ценности. Это всего лишь «фиговый листок». Их истинная цель, чтобы им и дальше не мешали зарабатывать миллиарды по всему миру.

Теперь же у американцев появился уверенный в себе конкурент в лице Китая, который, к слову, использует схожие методы, только под другим «идеологическим соусом», пишет Der Standard. Отличие лишь в том, что Поднебесная, добившись успехов на мировом рынке, только сейчас начала защищать свой внутренний. Россия отстаёт от Китая и США в экономическом плане, но на политическом и военном поле выступает храбро и уверенно, так что к ней также нужно относиться серьёзно.

Как говорил французский генерал Шарль де Голль, у «государств нет друзей, есть только интересы». Поэтому не стоит удивляться поведению Вашингтона, Пекина и Москвы. А вот Европа глупа, раз позволят им «водить себя за нос», подчёркивает Хирт: «Поэтому Европе нужно как можно скорее пробудиться и осознать, что настало самое время стать ультра-реалистичной, избавиться от евросклероза и наконец-то активно, смело, с прагматизмом и без ложных идеологических приукрашиваний выполнять свою роль культурного, экономического, а также военного лидера, ориентированного на свои интересы».