Dagens Nyheter: конфуз с сыном Бжезинского выставил Польшу на посмешище
У национал-консервативного правительства Польши были замечательные отношения с Дональдом Трампом, а вот когда в Белый дом въехал Джо Байден, отношения заметно охладились. Как пишет Dagens Nyheter, новый президент США не стал, как Трамп, закрывать глаза на нарушения в области демократии, свободы слова, прав ЛГБТ и на ограничения независимости правовой системы в Польше, поэтому сейчас прохладные отношения грозят перейти в стадию глубокой заморозки.
Как продолжает издание, после прихода Байдена к власти полгода назад у Америки не было посла в Польше. США предложили на этот пост Марка Бжезинского, «сына выдающегося государственного деятеля Збигнева Бжезинского», который был советником по национальной безопасности американского президента Джимми Картера. По мнению автора материала, данную кандидатуру можно рассматривать как особый жест со стороны Байдена и знак того, насколько Польша важна для США. Однако правительство Польши «отвергло протянутую руку американцев и захлопнуло дверь у них перед носом».
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