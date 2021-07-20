Dagens Nyheter: конфуз с сыном Бжезинского выставил Польшу на посмешище

Правительство Польши не дало новому послу США в стране Марку Бжезинскому, сыну Збигнева Бжезинского, вступить в должность, чем выставило себя на посмешище. Как пишет Dagens Nyheter, Варшава требует, чтобы представитель Соединённых Штатов сначала отказался от польского гражданства, однако есть одна проблема: у Бжезинского нет польского гражданства.

У национал-консервативного правительства Польши были замечательные отношения с Дональдом Трампом, а вот когда в Белый дом въехал Джо Байден, отношения заметно охладились. Как пишет Dagens Nyheter, новый президент США не стал, как Трамп, закрывать глаза на нарушения в области демократии, свободы слова, прав ЛГБТ и на ограничения независимости правовой системы в Польше, поэтому сейчас прохладные отношения грозят перейти в стадию глубокой заморозки.

Как продолжает издание, после прихода Байдена к власти полгода назад у Америки не было посла в Польше. США предложили на этот пост Марка Бжезинского, «сына выдающегося государственного деятеля Збигнева Бжезинского», который был советником по национальной безопасности американского президента Джимми Картера. По мнению автора материала, данную кандидатуру можно рассматривать как особый жест со стороны Байдена и знак того, насколько Польша важна для США. Однако правительство Польши «отвергло протянутую руку американцев и захлопнуло дверь у них перед носом».

По информации из дипломатических источников, польское правительство отказалось выдавать Марку Бжезинскому так называемый агреман, то есть признавать его дипломатическую аккредитацию. Поэтому Бжезинский не может приступить к работе в Варшаве. Судя по всему, польское правительство проинформировало американцев, что не имеет возможности одобрить кандидатуру Бжезинского, пока тот не откажется от польского гражданства.

Как сообщают польские СМИ, это объяснение привело американский Госдеп в замешательство. Бжезинский уведомил власти в Варшаве, что он не гражданин Польши и никогда им не был, а также никогда не считал себя поляком. Однако у правящей партии «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским есть иное объяснение: Марк Бжезинский — гражданин Польши в силу того, что его отец Збигнев Бжезинский имел польское гражданство до Второй мировой войны. Согласно польскому закону о гражданстве, любой, у кого имеется хотя бы один предок-поляк, является польским гражданином. А польский гражданин не может быть послом другой страны в Польше. Сам Марк Бжезинский лишь подчёркивает, что не может отказаться от гражданства, которого у него нет.

«Варшава не просто в очередной раз выставила себя на посмешище перед всем миром. Она ещё и дала понять, что не придаёт большого значения отношениям с Вашингтоном, хотя США — важнейший стратегический партнёр Польши. При Трампе Качиньский пытался разыграть американскую карту против ЕС. А теперь Польша поворачивается спиной и к ЕС, и к США. С кем же ей тогда сотрудничать? С Венгрией Виктора Орбана? Или, может, даже с Россией Владимира Путина?» — задаётся вопросом автор материала.