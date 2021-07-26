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Der Spiegel: Германия не примет участия в конференции ООН против расизма

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Представители Германии не приедут на очередную конференцию ООН против расизма, сообщает Der Spiegel, ссылаясь на официальное заявление МИД ФРГ. Причина отказа заключается в возможном использовании конференции как платформы для антисемитских высказываний: издание напоминает, что на прошлых конференциях представители Палестины и Сирии жёстко критиковали Израиль, называя его «расистским государством».
Der Spiegel: Германия не примет участия в конференции ООН против расизма
Reuters

Германия отказалась от участия в неоднозначной конференции ООН против расизма, сообщает Der Spiegel. «Правительство ФРГ приняло решение не принимать участие в мероприятии этого года, посвящённом 20-летнему юбилею так называемой Дурбанской конференции», — приводит издание отрывок из заявления МИД ФРГ.

Der Spiegel напоминает, что первая конференция ООН против расизма состоялась в Дурбане в 2001 году. Нынешняя конференция, называемая Дурбан-IV, намечена на 22 сентября. От участия в ней отказалась не только Германия, но и множество других стран, таких как США, Австралия, Великобритания, Канада, Нидерланды и Австрия. Это решение связано с беспокойством по поводу очередного очернения Израиля.
 
На конференции 2001 года представители Палестины и Сирии назвали Израиль «расистским» государством, нарушающим права палестинского населения, напоминает издание. Делегации Израиля и США тогда покинули конференцию в знак протеста.
 
Германия также не впервые бойкотирует эту конференцию, отмечает Der Spiegel: представители ФРГ не приезжали на два предыдущих мероприятия, прошедших в 2009 и 2011 годах. В качестве обоснования в Берлине заявили, что отказались от участия в конференции ввиду возможного её использования для антисемитских высказываний. 
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Der Spiegel Германия Европа
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