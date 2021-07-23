СТРАНА: Нацгвардия построит «главный военный храм Украины» с блокпостом и гильзами

На территории воинской части украинской Нацгвардии планируют построить церковь, которая может стать «главным военным храмом Украины». Как пишет «СТРАНА», нижний ярус здания из бетона, напоминающий блокпост, планируют украсить элементами из переплавленных гильз боеприпасов, которые использовались в зоне боевых действий в Донбассе.

В Харькове на территории восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины постоят церковь святого Георгия Победоносца. Как пишет «СТРАНА», это будет ближайший к границе с Россией украинский храм, расположенный на территории военных.

О концепции и сроках возведения сооружения сообщается на его интернет-странице. Возвести здание планируют к 14 октября 2021 года — празднику Покрова и Дня украинского казачества. Храм будет открыт не только для военнослужащих, но и для гражданских посетителей.

По словам заместителя командующего Нацгвардии генерал-лейтенанта Юрия Лебедя, эта церковь имеет все шансы стать «главным военным храмом Украины».

Храм соединит современные стилистику и материалы с архитектурной формой казачьих деревянных церквей. Его главным архитектором стал Юрий Спасов.

«Нижний ярус здания из бетона, напоминающий блокпост, украсят элементами из переплавленных гильз боеприпасов, которые использовались в зоне боевых действий. Он будет символизировать военную доблесть. Вертикальные части верхних ярусов, изготовленные из стекла, призваны ассоциироваться с открытостью и чистотой. Визуальная концепция оформления храма призвана создать уютное молитвенное пространство, где верующий может спокойно подумать о вечном», — говорится на сайте проекта.