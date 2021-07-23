СТРАНА: Нацгвардия построит «главный военный храм Украины» с блокпостом и гильзами

21:49
Жена Карпина прокомментировала назначение мужа главным тренером сборной России
Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина прокомментировала назначение мужа наставником национальной сборной России по футболу.
21:44
ЦСКА объявил, что матч РПЛ с «Уфой» смогут посетить до 1000 болельщиков при наличии QR-кода
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о допуске болельщиков на домашний матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22 с «Уфой».
21:44
Кавазашвили считает, что Карпину будет сложно вывести сборную России на ЧМ-2022
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал назначение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина наставником национальной сборной России по футболу.
21:39
Роспотребнадзор назвал условие стабилизации ситуации с COVID-19 в России
Для стабилизации ситуации с коронавирусом на рабочих местах необходимо обеспечить вакцинацию от инфекции не менее 80% сотрудников. Об этом говорится в совместных разъяснениях Минтруда России и Роспотребнадзора.
21:31
Игнатьев: Карпин подходит сборной по большинству параметров
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал назначение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина новым наставником национальной команды.
21:29
В Москве от коронавируса привились 1 млн пенсионеров
Около 1 млн граждан пенсионного возраста в Москве сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
21:20
В Госдуме прокомментировали решение ЕСПЧ отказать России в применении обеспечительных мер к Украине
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT решение ЕСПЧ отказать России в применении обеспечительных мер к Украине.
21:15
Глава Минздрава Турции призвал граждан страны вакцинироваться
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал граждан страны пройти вакцинацию на фоне роста случаев заболевания коронавирусом.
21:09
Уткин: работа в сборной Карпину по силам, но совмещение недопустимо
Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал назначение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина наставником национальной сборной России по футболу.
21:04
Губерниев считает, что Карпину нужно уйти из «Ростова» ради сборной России
Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказал мнение о назначении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина наставником национальной сборной России по футболу.
21:02
Байден проведёт переговоры с премьером Ирака 26 июля
Американский лидер Джо Байден в понедельник, 26 июля, проведёт в Вашингтоне переговоры с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми.
21:01
«Локомотив» объявил, что матч РПЛ с «Арсеналом» пройдёт без зрителей
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил, что домашний матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22 с тульским «Арсеналом» пройдёт при пустых трибунах.
21:01
Сёмин оценил назначение Карпина главным тренером сборной России
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал назначение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина наставником национальной сборной России по футболу.
20:57
В Гаити похоронили убитого президента Жовенеля Моиза
Похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза завершились в городе Кап-Аитьен на севере республики.
20:47
Аналитик объяснил повышенный спрос на кнопочные телефоны в России
Владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, чем вызван повышенный спрос на кнопочные телефоны в России.
20:46
Широков считает, что конфликт не помешает Карпину и Дзюбе в сборной России
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков выразил мнение о возможной совместной работе нападающего Артёма Дзюбы и нового наставника национальной команды Валерия Карпина.
20:42
Представитель МакSим рассказала об улучшении состояния певицы
Состояние певицы МакSим, которую ранее подключили к аппарату ИВЛ, улучшилось. Об этом заявила её представитель Маргарита Соколова.
20:42
Наследный принц Абу-Даби провёл переговоры с премьером Израиля
Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провёл переговоры по телефону с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
20:39
Червиченко поддержал назначение Карпина главным тренером сборной России
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение главного тренера клуба «Ростов» Валерия Карпина наставником национальной сборной России по футболу.
20:37
Захарян стал автором первого гола в РПЛ сезона-2021/22
Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян стал автором первого гола сезона-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:36
Приём заявок на гранты Фонда культурных инициатив завершится 30 июля
Приём заявок на первый грантовый конкурс в сфере культуры, искусства и креативных индустрий завершится 30 июля. Соискатели могут подать заявки через информационную систему Президентского фонда культурных инициатив.
20:35
Социолог назвал причину всплеска разводов среди россиян
Профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников рассказал, в чём причина всплеска разводов в России.
20:34
В Омской области выявили максимальное с начала пандемии число случаев COVID-19
В Омской области выявлено 336 новых случаев коронавирусной инфекции — это абсолютный суточный максимум в регионе с начала пандемии.
20:29
В Совфеде назвали политическим цинизмом отказ ЕСПЧ в применении обеспечительных мер к Украине
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал России в применении обеспечительных мер к Украине в рамках её жалобы.
20:27
Александр Олешко в свой день рождения признался в любви к зрителям
Актёр театра и кино, телеведущий, певец, пародист Александр Олешко в свой день рождения, 23 июля, рассказал о любви к людям и о том, в чём видит своё предназначение.
20:23
Дюков — о назначении Карпина: мы увидели с его стороны желание и готовность принять этот вызов
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал назначение главного тренера клуба «Ростов» Валерия Карпина наставником национальной сборной России по футболу.
20:21
Карпин назвал свою главную задачу на посту главного тренера сборной России
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал своё назначение наставником национальной сборной России по футболу.
20:18
Число жертв непогоды в Индии достигло 129
В Индии по меньшей мере 129 человек погибли в результате наводнений и оползней. Об этом сообщает газета The Times of India.
20:11
Мостовой — о церемонии открытия ОИ в Токио: сразу было понятно, что русские идут
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой поделился впечатлениями от церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио.
20:09
Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу
Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Валерия Карпина новым главным тренером национальной сборной России по футболу.
20:07
Лаборатории Петербурга за сутки обработали почти 31 тысячу тестов на COVID-19
В Санкт-Петербурге за минувшие сутки протестировали на коронавирус почти 31 тыс. человек.
20:05
Собкин высказался о шансах российских теннисистов на олимпийские медали
Борис Собкин, бывший тренер известного российского теннисиста Михаила Южного, высказал мнение о шансах представителей мужской сборной России завоевать медали в одиночном разряде на предстоящем теннисном турнире на Играх в Токио.
20:00
Собкин оценил уровень мужского теннисного турнира на ОИ в Токио
Борис Собкин, бывший тренер известного российского теннисиста Михаила Южного, высказал мнение о предстоящем мужском теннисном турнире на Играх в Токио.
19:53
Россельхознадзор приостановил ввоз томатов белорусского экспортёра
Россельхознадзор с 26 июля приостановил ввоз на территорию России томатов белорусской компанией «Дорорс» из-за обнаружения на плодах вируса мозаики пепино.
19:51
ООН призвала Китай к сотрудничеству с ВОЗ в вопросе происхождения COVID-19
ООН призвала все страны, в том числе Китай, сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в вопросе расследования причин появления коронавируса.
19:51
Путин заявил о важности развития Арктического региона
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране уделяется особое внимание развитию северных территорий.
19:45
Во Владивостоке побит температурный рекорд 53-летней давности
Новый температурный рекорд установлен во Владивостоке в пятницу, 23 июля. Воздух прогрелся до +33,1 °С.
19:43
На реставрацию Владимирского собора в Кронштадте выделили более 35 млн рублей
В Кронштадте приступили к реставрации Владимирского собора. На работы из городского бюджета выделено 35,3 млн рублей.
19:39
ЕСПЧ отказал России в применении обеспечительных мер к Украине
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал России в применении обеспечительных мер к Украине в рамках её жалобы. Об этом говорится в сообщении суда.
19:36
В Японии команду ОКР назвали сборной России на открытии ОИ в Токио
В эфире японского телевидения во время церемонии открытия Игр в Токио команду Олимпийского комитета России (ОКР) представили как Россию.
19:31
В Госдепе рассказали о помощи США зарубежным странам в борьбе с COVID-19
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон уже передал странам мира 60 млн доз вакцин от коронавируса.
19:30
В Петербург на парад прибыли корабли Индии, Ирана и Пакистана
В Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде прибыли фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана.
19:22
Три человека погибли в ДТП в Туве
В результате столкновения грузовика с легковым автомобилем в Туве погибли три человека, ещё трое пострадали.
19:17
В Петербурге отменили салют в честь празднования Дня ВМФ
В Санкт-Петербурге День Военно-морского флота пройдёт без праздничного салюта из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.
19:16
В Казани объявлен конкурс на разработку архитектурной концепции здания театра им. Камала
В Казани объявили международный конкурс на разработку архитектурной концепции нового здания Татарского государственного академического театра им. Г. Камала.
19:14
«Крылья Советов» объявили о трансферах Пиняева, Глушенкова и Пруцева
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о переходе в команду трёх игроков.
19:09
В Совфеде назвали Германию надёжным партнёром проекта «Северный поток — 2»
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT назвал политическим заявление «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона о надеждах украинской стороны на то, что Еврокомиссия остановит сертификацию газопровода «Северный поток — 2».
19:03
В Хорватии вводят новые ограничения на курортах
Хорватские власти приняли решение об ужесточении контроля за распространением коронавируса на курортах страны.
19:01
Тарасова рассказала, за каким видом спорта будет особенно следить на ОИ в Токио
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио.
19:00
Медведева обратилась к российским олимпийцам после старта Игр в Токио
Посол сборной России на Олимпиаде в Токио, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева обратилась к российским олимпийцам и болельщикам после церемонии открытия Игр-2020.