L’Echo: «ещё жёстче с Китаем и приветливее с Россией» — американский политолог объяснил, почему ожидания перемен во внешней политике при Байдене не оправдались

Если бывшего президента США Дональда Трампа считали слишком жёстким по отношению к Китаю и покладистым с Россией, то от Джо Байдена многие ждали разворота в этой политике, пишет на страницах L'Echo американский политолог Иэн Бреммер. Однако на деле оказалось, что Байден настроен по отношению к Пекину ещё агрессивнее, чем его предшественник, а с Москвой он гораздо приветливее прошлой администрации, отмечает эксперт. Причина, по его мнению, в нежелании Байдена портить отношения с Россией, чтобы иметь возможность сосредоточиться на китайской угрозе.

В США все согласны, что президент Дональд Трамп был чрезвычайно жёстким с Китаем, но странным образом покладистым с Россией, пишет на страницах L'Echo американский политолог Иэн Бреммер. Критики упрекали бывшего американского лидера в том, что его слишком агрессивная тарифная война с Китаем навредила интересам США. Некоторые при этом утверждали, что Трамп и Путин, по неизвестным причинам, были не разлей вода.

Когда Джо Байден был избран президентом, те же эксперты предсказывали, что новый глава Белого дома изменит эту стратегию, отмечает автор. Утверждалось, что Байден станет более снисходительным к Китаю, чтобы увеличить шансы на потенциально плодотворные отношения, и обвинит Путина в том, что тот позволил своему правительству взломать выборы в США, а российским преступникам — взять американские компании в заложники в обмен на выкуп. Но если посмотреть на политический выбор, который делает новая администрация, а не на политическую риторику, можно обнаружить, что этот прогноз полностью устарел, констатирует эксперт. «Байден оказался гораздо жёстче Трампа по отношению к Китаю и приветливее к Путину и России», — уверен Бреммер.

Пригласив китайского лидера Си Цзиньпина в Мар-а-Лаго для беседы за обедом, Трамп, по общему признанию, последовал совету своих советников продемонстрировать большую жёсткость по отношению к растущей державе Китая, однако эта жёсткость ограничилась двумя областями. Одержимый мыслью о торговом дефиците США по отношению к Китаю и политических возможностях, которые это создавало для него, Трамп начал торговую войну. Он также поддерживал агрессивный настрой своей администрации по отношению к технологическому развитию Китая, в частности, наложив ограничения на деятельность компании Huawei.

При этом, как подчёркивает специалист, Трамп и его администрация почти не упрекали Китай в нарушениях прав человека, жертвами которых являются мусульмане региона Синьцзян, а также в нарушении демократии в Гонконге. Бывший президент также не прилагал особых усилий, чтобы сплотить своих азиатских и европейских союзников и скоординированную стратегию сдерживания всё более агрессивного поведения Китая за пределами собственных границ.

Президент Байден, в свою очередь, считает Китай главной и самой опасной глобальной угрозой для демократии, индивидуальных свобод и национальной безопасности, напоминает обозреватель. Его администрация продолжила торговую войну, объявленную Трампом. Санкции и таможенные тарифы остались неизменными, а таможенный контроль даже был усилен.

В то время как первая встреча между Трампом и Си Цзиньпином больше походила на встречу друзей в солнечном штате Флорида, команда Байдена встретилась с другими членами противостоящей Китаю четвёрки — Японией, Индией и Австралией — перед рабочей встречей с китайскими официальными лицами на холодной Аляске, обращает внимание политолог.

Если Трамп жаловался, что Китай крадёт рабочие места у американской промышленности, то Байден запустил кампанию Buy American, направленную на то, чтобы побудить американские компании вернуть эти рабочие места в страну. И если бывший президент критиковал Китай за возникновение того, что он называл «китайским вирусом», то Байден поддержал официальное расследование теории «лабораторной утечки», которая, как полагают, является причиной пандемии COVID-19. Все, кто ожидал, что Байден будет дальше взаимодействовать с Китаем, были разочарованы, утверждает эксперт.

Политика Трампа и Байдена в отношении России также озадачивает, пишет Бреммер. Трамп говорил много хорошего о Владимире Путине, но его администрация и члены Республиканской партии в конгрессе постоянно придерживались твёрдого подхода к «агрессивному поведению России». Санкции в годы правления Трампа были ужесточены. Кроме того, бывший президент выступил против проекта российского газопровода «Северный поток — 2». Его администрация одобрила продажу противотанковых ракет Украине, прекрасно понимая, что первой потенциальной целью этих ракет будут российские танки, напоминает специалист. Трамп также увеличил присутствие американских войск в Восточной Европе, в основном чтобы оказать услугу польскому президенту Анджею Дуде — поклоннику Трампа и критику Путина. Помимо этого, именно Трамп вывел США из Договора РСМД с Россией и отказался продлить соглашение СНВ о контроле над вооружениями.

В свою очередь Джо Байден, хоть и назвал Владимира Путина «убийцей», относится к России гораздо сдержаннее, чем команда Трампа, отмечает политолог. Стремясь создать более стабильные и предсказуемые отношения с Россией, чтобы сосредоточить внешнюю политику США на вызовах со стороны Китая, Байден незамедлительно продлил договор СНВ и снял санкции против российской компании, участвующей в строительстве газопровода «Северный поток — 2». На встрече Байдена с Путиным в Женеве по приглашению президента США Байден стремился продемонстрировать тёплые отношения, «несмотря на атаку России на американский нефтепровод и поддержку Россией решения Белоруссии угнать европейский самолет, чтобы остановить политического оппонента», обращает внимание политолог.

Из всего этого, по мнению автора, следует извлечь три урока. «Во-первых, если риторика — это одно, то поступки — совсем другое. Мы должны замечать, когда первое заменяет второе», — считает обозреватель.

Во-вторых, президенты и их администрации не всегда придерживаются одной и той же линии. Так, Трамп хотел улучшить свои отношения с Россией, однако никто в его команде не разделял этот подход.

Наконец, изменения во внешней политике часто являются отражением изменений в мире. Сегодня гораздо яснее, чем четыре года назад, что Си Цзиньпин хочет проводить более напористую национальную политику. Прогресс Китая в технологическом развитии, нападки на демократию в Гонконге, новые доказательства репрессий в Синьцзяне и военное давление на Тайвань — всё это требует более решительного ответа со стороны Вашингтона и его союзников, замечает эксперт.

«На данный момент мы можем ожидать, что администрация Байдена постарается не допустить, чтобы Россия вышла на первые полосы газет, чтобы сосредоточиться на всё более конфликтных отношениях с Китаем», — делает вывод специалист.