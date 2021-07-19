Daily Express: предпочёл преданность опыту — Байдена раскритиковали за выбор посла в Британию

После долгого раздумья Джо Байден определился с кандидатом на должность посла в Соединённом Королевстве, чем вызвал недоумение и возмущение у некоторых экспертов. По их мнению, Джейн Хартли, которой предстоит представлять интересы США в Лондоне, не обладает достаточными дипломатическими навыками, а получила свою должность только благодаря своей лояльности действующей администрации, сообщает Daily Express.

Президента США Джо Байдена осудили за то, что он предпочёл лояльность квалификации при выборе нового посла Великобритании. По мнению экспертов, это назначение выглядит особенно странно на фоне важности отношений Вашингтона с европейскими странами, пишет Daily Express.

После многомесячных сомнений американский лидер решил, что пост посла в Соединённом Королевстве должна занять сборщик средств Демократической партии Джейн Хартли. По неподтверждённым данным, она уже приняла это предложение.

Примечательно, что 71-летняя Хартли имеет очень небольшой дипломатический опыт. Но её ценят в Белом доме за то, что ей удалось собрать миллионы долларов на президентскую кампанию Байдена, обращает внимание Daily Express.

«Это не тот человек, который нам нужен в такое поворотное и опасное время для трансатлантических отношений, — заявил бывший руководитель глобального взаимодействия в Белом доме Бретт Бруен. — Необходим опыт в дипломатии, а не в сборе средств, чтобы вести нашу страну и мир к более спокойным водам».

Хартли, которая недолго проработала послом во Франции и Монако, оказалась неожиданным выбором. На эту должность рассматривались многие другие кандидатуры, в том числе бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг и экс-госсекретарь Колин Пауэлл, отмечает издание.

Карьера Хартли началась в Национальном съезде Демократической партии. Затем женщина вошла в состав администрации Джимми Картера в 1970-х. После этого она много лет проработала в частном секторе, отвечая за консультации по международной экономической политике.

Из-за отсутствия опыта и связей с Джо Байденом многие критики предполагают, что выбор Хартли — всего лишь награда за её лояльность. «Я никогда не пойму, почему американские президенты посылают сборщиков средств, чтобы представлять США в ключевых странах, вместо опытных, хорошо подготовленных дипломатов», — недоумевает политический обозреватель Юлия Иоффе.

Вместе с тем некоторые источники утверждают, что Хартли была выбрана Байденом из-за её прошлой работы в Париже. Она провела три года во французской столице, занимаясь планированием климатической конференции COP 21, и тесно сотрудничала со спецслужбами после нескольких терактов, заключает Daily Express.