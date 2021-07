CNN: Трамп требовал «казнить» человека, слившего прессе историю о его пребывании в бункере во время протестов

Согласно новой книге журналиста Майкла Бендера, в 2020 году на тот момент президент США Дональд Трамп был в ярости из-за просочившейся в прессу истории о его пребывании в бункере во время протестов возле Белого дома, пишет CNN. Как утверждает автор, лидер провёл встречу со своими высокопоставленными подчинёнными, на которой потребовал разыскать виновного, и заявил, что его нужно «казнить» за измену.

В мае 2020 года протесты против расовой несправедливости в США, вызванные смертью темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда от рук полиции, подошли вплотную к Белому дому в Вашингтоне. Как сообщали СМИ, во время акций занимавший на тот момент пост президента Дональд Трамп, первая леди Меланья Трамп и их сын Бэррон на какое-то время скрылись в подземном бункере.

Согласно новой книге журналиста The Wall Street Journal Майкла Бендера под названием Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost («На самом деле, мы действительно победили на этих выборах: скрытая история о том, как Трамп проиграл»), отрывки из которой удалось получить CNN, президент был в ярости из-за того, что кто-то из его подчинённых слил историю о бункере прессе.

Глава Белого дома организовал встречу с высокопоставленными чиновниками из военных кругов и правоохранительных органов, а также своими советниками. «Как только они туда пришли, Трамп взорвался от негодования по поводу истории с бункером и потребовал, чтобы они вычислили того, кто её слил. Некоторые помощники никогда не видели президента настолько выведенным из себя», — цитирует книгу канал.

«Того, кто это сделал, нужно обвинить в измене! — прокричал Трамп. — Его казнить надо!»

Как утверждает Бендер, глава администрации Марк Медоуз «неоднократно пытался успокоить президента, пока напуганные помощники старались не смотреть ему в глаза». Медоуз пообещал Трампу, что найдёт человека, рассказавшего о бункере журналистам. Американский лидер в течение нескольких дней был в гневе из-за истории и продолжал спрашивать главу администрации, не нашёл ли тот нарушителя. По словам автора книги, по такому поведению Трампа некоторые в его окружении сочли, что президент «в панике».

Как отмечает CNN, пресс-секретарь экс-главы Белого дома Лиз Херригтон опровергла утверждения Бендера и заявила, что бывший президент «никогда и никому подобного не говорил и с подобными предложениями не выступал».

Канал напоминает, что после того, как история про бункер была предана огласке, Трамп попытался дать своё объяснение и в одном из интервью рассказал, что спустился в бункер для «инспекции», а не ради собственной безопасности.