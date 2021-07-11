Newsweek: они всё чувствуют — в Британии запретят готовить лобстеров по старинке

Великобритания может пополнить список стран, запретивших готовку лобстеров живьём в кипятке, сообщает Newsweek: соответствующий законопроект уже поступил на рассмотрение в парламент. По словам экспертов, лобстеры являются животными, способными чувствовать боль, а следовательно, процесс готовки в кипятке является необязательно жестоким.
Традиционный метод готовки лобстеров, заключающийся в погружении их живьём в кипяток, в последнее время вызвал множество дискуссий, пишет Newsweek: несколько стран полностью запретили подобную практику. Теперь к списку этих стран может присоединиться Великобритания.
Как пишет издание, многие исследователи пришли к выводу, что лобстеры являются существами, способными чувствовать боль. «Имеются существенные научные доказательства в подтверждение того, что лобстеры являются существами, способными чувствовать и испытывать боль», — приводит издание слова научного эксперта Стефани Ю. Говоря о способе готовки в кипятке, Стефани Ю отмечает, что этот процесс вызывает у лобстеров «психологический шок», поскольку животное «испытывает ужасные муки на протяжении примерно двух минут, до того как перестаёт двигаться».
Таким образом, практика готовки лобстеров в кипятке живьём является проявлением необязательной жестокости, считает Стефани Ю. Соответствующий законопроект о её запрете сейчас проходит рассмотрение в палате лордов, сообщает Newsweek. Отмечается, что в законопроект внесут правки: он будет расширен, чтобы относиться не только к лобстерам, но и к осьминогам, крабам, кальмарам и прочим животным, способным испытывать боль. Согласно закону, перед кипячением животных необходимо будет оглушить.
Издание напоминает, что попытки запретить практику готовки в кипятке живьём предпринимались ещё в 2018 году, когда в адрес британского правительства была составлена соответствующая петиция.
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