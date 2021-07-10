Цены на продукты растут — NBC советует американцам, как сэкономить

В США производители продуктов питания заявляют о росте цен, а супермаркеты делают запасы в преддверии дальнейшего подорожания товаров, передаёт NBC. Однако эксперты не рекомендуют американцам следовать примеру торговых точек, а вместо этого просто предлагают экономить деньги различными способами.
От беконов и хлеба до клубники и хлопьев — производители продуктов питания заявляют о том, что цены растут, и супермаркеты делают запасы в преддверии того, что может стать самым крупным ростом цен за последние годы.
ТОБИ СТЭЙНДЖЕР, старший редактор Consumer Reports: Нехватка рабочей силы, цены на нефть и растущий спрос — мы столкнулись с невиданным доселе идеальным штормом.
За прошлый год цена белого хлеба выросла на 7 процентов, печенья с кусочками шоколада — на 11 процентов, бекона — на 19 процентов. А клубника теперь стоит почти на 22 процента дороже, чем год назад.
Крупнейший оптовый продавец продуктов питания WAG недавно закупил на 15—20 процентов больше товаров: в большинстве своём фасованных пищевых продуктов.
ТОБИ СТЭЙНДЖЕР:Идея заключается в том, чтобы сохранить более низкие цены и чтобы покупатели продолжили ходить в розничные магазины.
Означает ли это, что нам, потребителям, также нужно делать запасы?
ТОБИ СТЭЙНДЖЕР: Я знаю, что существует порыв поступить таким образом. Но в прошлом году мы уже видели, к чему приводит стремление делать запасы. А когда на полках меньше товаров, то да, цены пойдут вверх.
Вместо этого эксперты предлагают экономить деньги, заранее составляя список покупок, изучая магазинные проспекты, используя купоны, участвуя в программах лояльности и приобретая в магазинах товары их собственного бренда.
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