CNN: «этих смертей не должно было быть» — губернаторы-республиканцы убеждают жителей своих штатов вакцинироваться

Американские губернаторы-республиканцы обратились к непривитым жителям своих штатов с призывом вакцинироваться, передаёт CNN. Так, губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис отметил, что в случае общей вакцинации погибло бы меньше людей. А глава штата Юта Спенсер Кокс указал на то, что большинство умерших от COVID-19 за последнее время — это смерти, которых не должно было быть.
Эту мощную кампанию (по пропаганде вакцинации. — ИноТВ) проводит не только Белый дом. Губернатор Западной Вирджинии республиканец Джим Джастис обратился с предупреждением ко всем, кто находится в его штате и всё ещё отказывается вакцинироваться.
ДЖИМ ДЖАСТИС, губернатор Западной Вирджинии: Если вы находитесь в Западной Вирджинии и пока не вакцинированы, то в чём тут негативная сторона? А вы не думаете, что если бы все мы были вакцинированы, то умерло бы меньше людей. Если вы не вакцинированы, то вы, скорее, часть проблемы, а не часть решения.
Другие губернаторы-республиканцы также последовали этому примеру: они упрашивают непривитых людей в своих штатах поучаствовать в программе (вакцинации. — ИноТВ), пока до них не добрался «дельта»-вариант.
АСА ХАТЧИНСОН, губернатор Арканзаса: Мы действительно участвуем в гонке. И если мы прямо сейчас остановимся и не добьёмся ещё большей вакцинации нашего населения, то у нас будут проблемы во время следующего учебного года и зимой.
ДЖИМ ДЖАСТИС: В штатах, контролируемых республиканцами, вероятно, много людей, которые очень, очень консервативны в плане своего мышления.
СПЕНСЕР КОКС, губернатор Юты: Мы надеемся, что разум возобладает и люди увидят, насколько эффективны эти вакцины. Опять же в нашем штате с мая 95 процентов смертей произошли среди невакцинированных людей. Речь идёт о смертях и госпитализациях, которых не должно было быть. Сейчас вакцинироваться очень просто и очень легко.
«Этих смертей не должно было быть». По словам губернатора Юты Спенсера Кокса, во время пандемии политизация COVID привела ко множеству плохих решений.
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