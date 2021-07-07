Das Erste: не пугать, а мотивировать — правительство ФРГ отказалось от идеи штрафов для «прогульщиков» вакцинации

Правительство Германии отклонило требование группы представителей правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ о введении штрафов за неявку на вакцинацию без предварительной отмены, сообщает Das Erste. По информации телеканала, в последние несколько недель в Германии наблюдается «усталость от вакцинации»: многие люди не являются на прививку в назначенное время или отказываются от второго компонента вакцины. Между тем предложение о снятии всех ограничений для вакцинированных граждан также не вызвало отклик.

На выходных группа представителей правящей коалиции Германии, включая министра здравоохранения Баварии Клауса Холечеке, эксперта по вопросам здравоохранения Социал-демократической партии Карла Лаутербаха и председателя Берлинского отделения Немецкого Красного Креста Марио Чая, выступила с предложением ввести штрафы за неявку на вакцинацию без прдеварительной отмены, сообщает Das Erste.

Как передаёт телеканал, в понедельник правительство Германии отклонило требование инициативной группы. Официальный представитель правительства Штеффен Зайберт заявил, что «Большая коалиция» (правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ. — ИноТВ) не планирует вводить штрафы для так называемых «прогульщиков». Против такой меры выступило и министерство здравоохранения: «Мы хотим мотивировать, а не запугивать граждан».

В то же время Зайберт обратился к гражданам с призывом отменять записи заранее в случае невозможности или нежелания явиться на вакцинацию или наличия записи в другом месте. По словам Зайберта, заблаговременная отмена позволит записаться на приём другим гражданам и упростит планирование для персонала центров вакцинации.

Кроме того, представитель министерства здравоохранения подчеркнула, что нет никаких доказательств того, что пропуск записей на прививку без предварительной отмены является массовым явлением. Однако, как сообщает Das Erste, в последние несколько недель в Германии наблюдается «усталость от вакцинации». Только в Берлине срывается каждая десятая запись. Во многих регионах зачастую остаются неиспользованными вторые компоненты вакцин.

Однако на требование о снятии всех ограничений для вакцинированных в качестве стимула правительство ФРГ также отреагировало без энтузиазма. Это возможно не раньше того времени, когда всё население получит возможность принять участие в вакцинации. Этот момент ещё не наступил, отметил Зайберт.

Ранее председатель правления Национальной ассоциации врачей обязательного медицинского страхования Андреас Гассен призвал отменить все ограничения для людей, получивших оба компонента вакцины. «Не позднее начала сентября принять участие в вакцинации сможет каждый желающий. Тогда необходимо отказаться от почти всех мер по борьбе с коронавирусом, — заявил он. — Тогда каждый сможет решить самостоятельно, будет ли он продолжать носить маску, в таком случае это больше не должно являться обязательством».

По словам Гассена, отмена этих мер важна для стимулирования вакцинации. «В противном случае некоторые люди спросят себя: зачем мне делать прививку, может быть, два дня терпеть головную болью или другие побочные эффекты прививки и делать что-то для коллективного иммунитета, если мне всё равно придётся носить маску только потому, что 20% — 30% отказываются от вакцинации», — считает он.

Председатель Немецкого общества иммунологии Кристина Фальк раскритиковала предложение Гассена, назвав его преждевременным. По её словам, пример Австралии показал, насколько опасно преждевременно отказываться от ношения масок: экипаж авиакомпании, заразившийся коронавирусом, вызвал очередной локдаун в Сиднее. «Вот почему я настоятельно рекомендую не отменять требование о ношении маски в данный момент. Мы всё ещё слишком далеки от ситуации, при которой вирус больше не может распространяться», — подчеркнула Фальк. Она сомневается и в том, что коллективный иммунитет может быть достигнут к началу сентября: «Даже если к тому времени вакцинируются более 70% граждан, 30% всё равно останутся незащищены».

По данным Института имени Роберта Коха почти 39% жителей Германии получили оба компонента вакцины от коронавируса. 56,5% сделали как минимум первую прививку, сообщает Das Erste.