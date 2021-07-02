Euronews: практика показала, что «ковидный паспорт» ЕС пока далёк от совершенства

Общеевропейский сертификат об отсутствии коронавируса вступил в силу с 1 июля — и в первый же день из аэропорта Брюсселя попытались вылететь 20 тыс. человек. По словам путешественников, им пришлось выстаивать многочасовые очереди при проверке документов, многие рейсы были задержаны. Представители авиакомпаний также считают, что система не была доработана, при этом у каждой страны сохраняется своя туристическая политика и право вводить дополнительные ограничения, передаёт Euronews.

С 1 июля официально обрёл силу «ковидный паспорт» для передвижения по Евросоюзу. Он удостоверяет отсутствие у его обладателя коронавируса. По данным Еврокомиссии, уже выдано 200 миллионов таких цифровых сертификатов.



К вечеру среды к системе их проверки были подключены 26 стран ЕС, кроме Ирландии. Для международного аэропорта бельгийской столицы четверг оказался самым напряжённым днём с начала пандемии. Пресс-секретарь компании «Брюссельские авиалинии» считает «ковидный паспорт» далёким от совершенства.



МААРИКЕ АНДРИС, пресс-секретарь компании «Брюссельские авиалинии»: Это долгожданное решение. Но, к сожалению, оно не доработано, и мы не можем использовать сертификат в полной мере. Мы пытались сегодня считывать QR-код, который помещён на сертификате, но было трудно определить его действительность. К сожалению, в Европе каждая страна по-прежнему использует свои собственные ограничения. Это означает, что даже полностью вакцинированные пассажиры из некоторых стран по-прежнему должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста. И если мы не уверены в действительности QR-кода, то у нас нет достаточных данных для принятия такого пассажира.



Почти 20 тысяч человек прибыли в аэропорт Брюсселя. Большинство из них выглядели взволнованными перспективой снова отправиться в путешествие. Эрвин собирается навестить своих родственников. Но она опасается, что её не пропустят на посадку — её сертификат не доказывает, что она свободна от инфекции:



ЭРВИН, туристка: Я получила только первый укол, поэтому мне это не помогает. Я считаю, что самое главное — это ПЦР-тест, потому что я не полностью вакцинирована.



Глен собирается на отдых в Грецию после полутора лет, проведённых дома. Он приехал задолго до регистрации, но из-за большой очереди при проверке документов его рейс был задержан.



ГЛЕН, турист: Процесс очень медленный. Мы здесь уже четыре часа, но теперь отдыхаем. Есть время попить пива.



Одной из основных проблем остаётся то, что у каждой страны своя туристическая политика. Возникли трудности и из-за перевода документов на разные языки. Еврокомиссар по вопросам юстиции надеется, что «ковидный паспорт» поможет решить эти проблемы, если не будет нашествия новых штаммов.



ДИДЬЕ РЕЙНДЕРС, еврокомиссар: В нормальной обстановке, если следовать правилам, то сертификата достаточно, кроме как если происходят некоторые негативные изменения. Мы с тревогой наблюдаем за новыми вариантами, такими как «дельта плюс».



Предполагалось, что сертификат избавит пассажира от необходимости тестирования или карантина по прибытии в другую страну. Однако возможны новые ограничения в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в месте отправления.



Дата выхода в эфир 01 июля 2021 года.